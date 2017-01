Bei strömendem Regen haben 26 Spieler beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin am Dienstag das Training nach der Weihnachtspause wieder aufgenommen. Dennis Daube blieb nach seiner Schulterverletzung in der Kabine, Philipp Hosiner bestritt ein Lauftraining in der Wuhlheide. Der Stürmer hatte sich Mitte Dezember einen einseitigen Lungenkollaps zugezogen.

Das erste Testspiel steht am Samstag beim Viertligisten Babelsberg 03 an. Vom 9. bis 18. Januar bezieht Union ein Trainingslager im spanischen Oliva Nova. Dort stehen weitere Tests gegen Ligakonkurrent 1. FC Heidenheim (11. Januar) und Drittligist Wehen Wiesbaden (16. Januar) an. Am 27. Januar starten die Köpenicker gegen den VfL Bochum in die Zweitliga-Rückrunde.