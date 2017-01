Hegeler war 2014 aus Leverkusen zur Hertha gewechselt, konnte sich aber nie einen Stammplatz erkämpfen. In den 16 Hinrundenspielen stand der 29-Jährige, auch aufgrund einiger Verletzungen, nur zweimal in der Startelf und spielte insgesamt 207 Minuten.

Hertha BSC bestreitet am Dienstagnachmittag seinen Trainingsauftakt nach der Weihnachtspause. "Weihnachten war die Zeit für Essen und Trinken. Jetzt werden wir wieder hart arbeiten, um eine gute Rückrunde zu spielen", sagte Trainer Pal Dardai am Montag. Allerdings wird Stürmer Salomon Kalou fehlen. Die Offensivkraft bereitet sich mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste in Abu Dhabi auf den Afrika Cup vor. Beim Turnier in Gabun (14. Januar bis 5. Februar) ist Kalous Team Titelverteidiger. Auch der 19-jährige Allan wird nach Informationen des "Kicker" nicht dabei sein. Demnach soll der Mittelfeldspieler nach seinem Urlaub direkt zur brasilianischen U-20-Auswahl reisen, die sich derzeit auf die U-20-Südamerika-Meisterschaft (18. Januar bis 11. Februar in Ekuador) vorbereitet.

Am Samstag reisen die Herthaner nach Mallorca in ein einwöchiges Trainingslager. Auf der Baleareninsel bestreiten die Berliner zwei Testspiele: Am 11. Januar geht es gegen RCD Mallorca, am 12. Januar gegen den Drittligisten DU Poblense. Das erste Pflichtpiel des Jahres findet am 22. Januar gegen Bayer Leverkusen statt. Die Berliner überwintern in der Tabelle auf Platz drei.