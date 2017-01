Winterpause ade: Der 1. FC Union Berlin startet am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum in die Rückrunde der Zweiten Liga. Nach dem Wechsel von Collin Quaner nach England sind die Augen auf Rückkehrer Sebastian Polter gerichtet. Auf einen "Polter-Hype" hat der Trainer aber keine Lust. Von Stephanie Baczyk

Keller ist dafür bekannt, seine Spieler ausschließlich im Kollektiv zu loben. Keiner soll zu kurz kommen. Aber dass Polter, der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte, zurzeit bei Fans und Journalisten in aller Munde ist, daran wird auch er erst mal nichts ändern können.

Jens Keller presst erst die Lippen aufeinander, dann holt er tief Luft. "Bei der Polter-Schiene, da habe ich ein Problem", macht der Trainer des 1. FC Union auf der Spieltagspressekonferenz am Mittwoch klar und legt nach: "Wir haben eine Mannschaft mit 19, 20 Spielern. Sebastian Polter wird uns das Spiel nicht alleine gewinnen."

Polter ist seit der Saison 2014/15 eine Art Publikumsliebling in Berlin – damals schoss er 14 Tore im Dress der Unioner. Und auch während seiner Zeit in England bei den Queens Park Rangers riss der Kontakt nie ab – der 25-Jährige ließ sich immer mal wieder bei Heimspielen seines alten Vereins blicken, wenn es der Terminkalender zuließ.

Am Freitag jetzt also die Rückkehr auf den Rasen an der Alten Försterei. "Man ist euphorisiert", sagt Polter mit Blick auf das Spiel und fügt hinzu: "Natürlich habe ich meine persönlichen Ziele. Ich möchte Tore schießen und dem Verein und der Mannschaft damit helfen."