Eine Woche vor dem deutschen Volleyball-Pokalfinale haben die Berlin Volleys noch einmal Selbstvertrauen sammeln können. Am Sonntag bezwangen sie den Lokalrivalen Netzhoppers aus Königs Wusterhausen deutlich mit 3:0.

In der Volleyball-Bundesliga haben die Berlin Volleys am Sonntag im Berlin-Brandenburg-Derby die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen klar mit 3:0 (25:19, 25:20, 25:18) besiegt.



Vor den rund 5.000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle lieferte der Außenseiter zwar eine engagierte Vorstellung, dem Angriffsschwung der Berliner waren die Netzhoppers aber letztlich nicht gewachsen. Der Kapitän Robert Kromm war mit 13 Punkten erfolgreichster Berliner Angreifer, bei den Netzhoppers erzielten Björn Andrae und Filip Gavenda jeweils zehn Punkte.