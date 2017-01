Die Berlin Volleys bleiben in der Volleyball-Bundesliga Spitzenreiter VfB Friedrichshafen dicht auf den Fersen. In der Max-Schmeling-Halle feierte der Deutsche Meister am Sonntag vor 3571 Zuschauern ein ungefährdetes 3:0 (25:19, 25:14, 25:23) gegen den TV Bühl.

Der Berliner Sieg geriet nur im dritten Satz in Gefahr, als der Favorit 6:11 und 15:20 zurück lag. Im Gefühl des sicheren Sieges leistete sich der Gastgeber viele leichte Fehler und baute die eigentlich chancenlosen Gäste wieder auf. Zudem fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss, so dass Bühl Punkte machte, zu denen es in den ersten beiden Sätzen nie gekommen wäre.



Nach dem 15:20 jedoch zeigten die Volleys jedoch ihre Klasse und drehten die Partie. Matchwinner war Tsimafei Zhukouski, der mit fünf Hammer-Aufschlägen vom 19:22 zum 24:22 den Löwen-Anteil an der Wende hatte.