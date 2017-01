Die Berlin Volleys haben am Mittwoch ihren zweiten Sieg in der Gruppenphase der Champions League gefeiert. Der deutsche Volleyball-Meister setzte sich bei Tschechiens Meister VK Dukla Liberec mit 3:0 (25:18, 25:23, 25:16) durch. Nach drei Gruppenspielen haben die Volleys nun sieben von neun möglichen Punkten auf dem Konto. Das Rückspiel findet am 2. Februar in Berlin statt.



Nur fünf Tage nach der 1:3-Niederlage in der Bundesliga in Lüneburg überzeugten die Berliner durch druckvolle Aufschläge, eine stabile Annahme und konsequente Abschlüsse am Netz.

Herausragender Mann bei den Volleys war Zuspieler Tsimafei Zhukouski. Im Aufgebot der Berliner fehlte Nikola Kovacevic, dessen Vertrag zu Wochenanfang vorzeitig aufgelöst worden war.