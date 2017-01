Die BR Volleys haben den ersten Titel der Saison verpasst: Im Pokalfinale unterlagen die Berliner dem Dauerrivalen VfB Friedrichshafen mit 1:3. Sieben Matchbälle konnten die Volleys abwehren - am Ende aber platzte der Traum vom Pokal doch.

Die Berlin Volleys haben im DVV-Pokal die Titelverteidigung verpasst. Die Hauptstädter verloren am Sonntag vor 10.143 Zuschauern in Mannheim ein dramatisches Pokalfinale gegen den VfB Friedrichshafen mit 1:3 (31:33, 21:25, 72:25, 28:30)



Den ersten Durchgang gaben die Berliner ab, obwohl sie zwei Satzbälle hatten. Auch der zweite Satz ging verloren.



Im dritten Durchgang ließen die Volleys fünf Satzbälle ungenutzt, ehe sie Friedrichshafen im dritten Saisonduell erstmals einen Satz abnehmen konnten. Im vierten Satz wehrte Berlin dann sieben Matchbälle ab - am Ende holte der VfB aber trotzdem den Cup.