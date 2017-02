"Bei uns ist es nicht immer so 'on Point' mit der Uhrzeit", sagt der verletzte Spieler und Co-Trainer Jascha Achampong mit einem Augenzwinkern. "Bei der Organisation würden uns manchmal ein bisschen deutscher Einfluss und Professionalität gut tun", ergänzt Yaw Donkor lächelnd.

"In den 90er Jahren haben unsere Familien am Wochenende vor dem Reichstag gegrillt. Da hat sich die afrikanische Gemeinde getroffen", sagt Donkor. Natürlich sei dort auch Fußball gespielt worden. Es seien Freundschaften entstanden, die bis heute hielten, wie er weiter erzählt. Schon damals sei die Idee entstanden, einen afrikanischen Fußballverein in Berlin zu gründen.

Der 36-jährige Donkor ist in Ghana geboren, aber in Berlin aufgewachsen. Er kickte früher für Hertha BSC, Babelsberg 03 und Tennis Borussia. Verletzungen verhinderten eine ganz große Karriere des talentierten Fußballers, sagt er. Für den 1. FC Afrisko ist das vielleicht ein Glücksfall, denn Donkor gilt als treibende Kraft bei der Gründung des Vereins.

Inzwischen spielt Afrisko in der Kreisliga A. "Wir haben Spieler aus 30 Nationen im Verein. Das ist schon ein bunter Haufen aber wir ziehen alle an einem Strang und helfen uns auch privat gegenseitig", sagt Jascha Achampong, der wegen seiner Verletzung gerade als Co-Trainer an der Seitenlinie mitmischt.

Doch bis zum endgültigen Start dauerte es noch einige Jahre. Erst 2008 setzten Yaw Donkor und zehn Freunde die Idee in die Tat um. Der 1. FC Afrisko startete aus der untersten Berliner Spielklasse vom Fleck weg durch. Fünf Aufstiege in den letzten sechs Jahren sind dem jungen Klub bereits gelungen.

Das klappt an diesem Abend nicht. Nach acht Wochen Winterpause läuft es spielerisch noch nicht. Dazu sind die Spieler schnell müde und rennen dem jungen Gegner vom BAK hinterher. Das ehrgeizige Afrisko verliert 0:2. Auf die Stimmung drückt das nicht. In der Kabine läuft nach dem Spiel afrikanische Musik, es wird laut durcheinander geredet.

"Wir Afrikaner haben eine fantastische Lebensfreude und lachen viel. Trotzdem nehmen wir das alles sehr ernst, weil wir wissen, was wir wollen", sagt Donkor. Jeder in der Mannschaft hat seine eigene Geschichte. Viele leben schon seit ihrer Kindheit in Berlin. Andere sind in den letzten Jahren erst nach Deutschland gekommen.

Yaw Donkor ist das Aushängeschild des Vereins, Präsident, Zeugwart, Sportdirektor, Spieler und Trainer in einem. "Das ist eine Menge Arbeit, aber Afrisko ist eine Bereicherung auch für mich selbst", sagt der 36-Jährige, der als Fahrer arbeitet. Dem ehemaligen Fußballer helfen auch seine Kontakte. Ex-Profis wie Chinedu Ede, Pablo Thiam oder Charles Takyi unterstützen den Verein. Sie haben Bälle, Trikots oder Trainingsanzüge gestiftet. Hans Sarpei war sogar für ein paar Trainingseinheiten im Wedding, um seine Erfahrung an die Spieler weiterzugeben. Afrisko ist längst eine bekanntes Symbol der afrikanischen Gemeinde in Berlin geworden.