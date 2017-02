Leichtathletik | ISTAF Indoor - Hochleistung unterm Hallendach

10.02.17 | 06:37 Uhr

Die Weltspitze der Leichtathletik gastiert am Freitag in der Mercedes Benz Arena. Die Veranstalter des ISTAF Indoor erwarten dabei ein ausverkauftes Haus - denn die Veranstaltung ist so gut besetzt wie noch nie. Von Max Zobel

Zum Internationalen Stadionfest Berlin (ISTAF Indoor) finden sich am Freitag zum vierten Mal die besten Leichtathleten der Welt in der Mercedes-Benz Arena zusammen - nur die Berliner Ikone Robert Harting wird fehlen. Der Olympiasieger von 2012 sagte seine Teilnahme ab, da sein operiertes Knie ihm immer noch Probleme bereite und er "noch nicht voll werfen" könne.

Bruder Christoph wird hingegen wieder an den Start gehen. Der Olympiasieger von Rio muss sich in diesem Jahr mit der Weltspitze messen. Denn auch der Pole Piotr Malachowski, Daniel Jasinski aus Wattenscheid und Martin Kupper aus Estland haben sich angemeldet. Damit sind der Silbermedaillengewinner, der Bronzemedaillengewinner und der Viertplatzierte der Olympischen Spiele 2016 mit dabei.

Holzdeppe will 2016 vergessen machen

Bei den Stabhochspringern will der Vize-Weltmeister Raphael Holzdeppe wieder angreifen. Nach einer verkorksten Saison 2016 mit Verletzungsproblemen will er sich Schritt für Schritt die Wettkampfpraxis zurückholen. Beim ISTAF freut er sich auf die besondere Atmosphäre – die Fans sind hier besonders nah dran – und hat einen zweiten Platz beim Springermeeting in Cottbus im Gepäck .

Messen muss sich Holzdeppe dabei unter anderem mit dem amtierenden Olympiasieger Thiago Braz da Silva (Brasilien) und dem Polen Piotr Lisek. Der belegte in Rio Platz Vier und ist sehr gut in das Jahr 2017 gestartet. Beim Springermeeting in Cottbus Ende Januar kletterte er auf Rang 1 der Weltjahresbestenliste mit einer erfolgreich überwundenen Höhe von 5,92 Meter.

Hürdenläuferin Cindy Roleder will das Triple

Auch den Weitsprung-Wettbewerb erwarten die Leichtathletik-Fans mit Spannung. Mit dabei ist die Vorjahressiegerin Alexandra Wester aus Köln. Sie hält mit starken 6,95 den Meetingrekord. "Das war mein Durchbruch", sagt Wester mit Blick auf das vergangene ISTAF Indoor. Beim Hürdenlauf hofft Cindy Roleder auf das Triple. Bereits 2015 und 2016 gewann die 27-Jährige vom SV Halle das Meeting in Berlin und will nun am Freitag wieder ganz oben auf dem Treppchen stehen. Sally Pearson aus Australien würde dabei gerne noch ein Wörtchen mitreden. Die 30-Jährige gewann den Hürdenlauf über 100 Meter bei den Olympischen Spielen in London 2012. Ein Klassiker ist in jedem Jahr der Sprint-Wettbewerb über 60 Meter. Zum vierten Mal in Folge möchte Kim Collins das Rennen gewinnen. Herausfordern wird ihn der Berliner Lukas Jakubczyk.