Vor 13.531 Zuschauern verwandelte Simon Hedlund früh einen Foulelfmeter (6. Minute), den der Pechvogel des Tages David Kinsombi verursachte. Denn Kinsombi war es auch, der in der 37. Minute im eigenen Strafraum in eine Union-Flanke hineingrätschte - und unglücklich ins eigene Tor spitzelte.

Der 1. FC Union Berlin ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf den Aufstiegs-Relegationsplatz vorgerückt. Die Berliner gewannen am Sonntag beim abstiegsgefährdeten Karlsruher SC verdient mit 2:1 (2:0). Damit verdrängten sie Eintracht Braunschweig vom dritten Rang.

Dieses Eigentor hätte eigentlich die Vorentscheidung sein können. Doch der KSC steckte nicht auf und berannte in der zweiten Halbzeit unermüdlich das Tor der Eisernen. In der 52. Minute hatte Union Glück, als ein Schuss von Stoppelkamp an die Latte klatschte. Danach ließen die Eisernen sich viel zu sehr in die eigene Hälfte drängen, das Fehlen des gesperrten Kapitäns Felix Kroos machte sich bemerkbar.

Fast folgerichtig konnte Stoppelkamp in der 77. Minute per Foulelfmeter auf 1:2 verkürzen. Danach drängte der KSC weiter auf den Ausgleich, doch Union verteidigte nun verbissen, eine zwingende Chance sprang auf beiden Seiten nicht mehr heraus. Und so konnten sich die Eisernen nach dem Schlusspfiff glücklich in die Arme fallen - und den Sprung auf Relegantionsrang 3 feiern.