Es war eine Art Generalprobe für die Pokalfinalrunde in der nächsten Woche. Und sie ging daneben: Alba Berlin kam vor eigenem Publikum gegen den FC Bayern München mit 56:80 schwer unter die Räder. Nach dem Spiel sprach der Verein via Twitter von einer "bitteren Niederlage".

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag im Kampf um einen gute Playoff-Platzierung erlitten. Im Prestigeduell gegen Bayern München verloren die Berliner vor mehr als 12.700 Zuschauern in eigener Halle nach einer schwachen Vorstellung mit 56:80 (29:44).



Für Alba war es bereits die vierte Pflichtspielpleite in Serie. Bester Berliner Werfer war am Sonntag Elmedin Kikanovic mit 18 Punkten. Bei den Bayern traf der Ex-Berliner Nihad Djedovic mit 15 Punkten am Besten.