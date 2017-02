Am Wochenende wird in Berlin der Deutsche Vereinspokal im Basketball ausgespielt. Mit dabei: Gastgeber Alba Berlin. Das Bundesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger Jena wollte der amtierende Pokalsieger als Generalprobe nutzen. Doch das ging daneben. Von Jakob Rüger

Die Basketballer von Alba Berlin sind am Tiefpunkt der Saison angekommen: Erst verloren sie deutlich in Bonn, wurden anschließend zu Hause von Bayern München vorgeführt und verspielten am Mittwoch dieser Woche dann bei der Heimniederlage gegen Aufsteiger Jena einen 20-Punkte-Vorsprung. In den letzten sieben Spielen setzte es sechs Niederlagen.

Dementsprechend findet Geschäftsführer Marco Baldi deutliche Worte: "Wir haben nicht nur verloren, sondern wir haben in den letzten drei Spielen relativ heftige Niederlagen hinnehmen müssen. Und da gibt es auch nichts schön zu reden oder darzustellen, sondern es war einfach so. Es ist die Form, in der wir uns offensichtlich gerade befinden."