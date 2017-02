Eine Pressekonferenz kann von Zeit zu Zeit für eine Erkenntnis gut sein. Union-Übungsleiter Jens Keller hat festgestellt, dass auf jedem Fußballplatz zwei Tore stehen. So auf dem Platz im Stadion an der Alten Försterei und auf dem im Karlsruher Wildparkstadion. Kellers Mannschaft, so der Trainer, könne im Auswärtsspiel gegen Karlsruhe am Sonntagmittag (13.30 Uhr) also eine ähnliche überzeugende Vorstellung abliefern wie zuletzt im Heimspiel gegen Bielefeld – 3:1 gewannen die Eisernen. Mit einer läuferischen Leistung und einer Geschwindigkeit wie gegen Bielefeld sei alles möglich, so der Union-Trainer.

Union muss dabei zeigen, dass Mittelfeldmotor, Kapitän und gegen Bielefeld auch Torschütze Felix Kroos zu ersetzen ist - der 25-Jährige fehlt gelbgesperrt.

Wie Jens Keller sich das vorstellt, wollte er nicht verraten: "Skrzybski von außen in die Mitte ziehen, mit Hosiner eine zweite Spitze bringen, Redondo oder Zejnullahu spielen lassen - Optionen gebe es viele", so der Trainer zu seinen Gedankenspielen. Den Überlegungen zur Aufstellung folgte ein Lob für das 22-jährige Eigengewächs Eroll Zejnullahu: In der vergangenen Saison spielte dieser 23 Mal von Beginn an, in der aktuellen Spielzeit erst ein Mal. Im Winter habe Zejnullahu darüber nachgedacht, den Verein zu verlassen. Laut Keller ist der Mittelfeldspieler "sehr gut aus der Winterpause gekommen", verhalte sich in jedem Training so, wie ein Trainer sich das wünsche. Vielleicht ein Wink für einen Einsatz im Wildparkstadion.