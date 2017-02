Alba Berlin spielte beim entscheidenden Eurocup-Krimi in Malaga lange überzeugend, dann mau, am Ende wieder herzzerreißend - aber die Gastgeber schossen die Berliner am Mittwoch buchstäblich aus dem Wettbewerb. Das 83:77 hatten sie vor allem ihren irren Dreiern zu verdanken.

Die Europareise ist zu Ende, in dieser Saison wird das Team von Alba Berlin nur noch Inlandsflüge und überschaubare Busfahrten antreten müssen: Am Mittwochabend verloren die Berliner das entscheidende "Do-or-die"-Spiel in Malaga, mit 77:83. Peyton Siva war Albas bester Schütze, er machte 15 Punkte und verteilte neun Vorlagen.

Die Niederlage in Spanien bedeutet das Aus in der "TOP16"-Runde, auf das Viertelfinale hat Alba keine Chance mehr. Ein Trost: Mehr hatten die Vereinsbosse den Spielern vor der Saison auch nicht ins Aufgabenheft geschrieben. Ganz gerne gewonnen hätten die Profis am Mittwoch in der schnieken Mehrzweckhalle in Andalusien trotzdem - so nah, wie sie dran waren.

Mehr in Kürze