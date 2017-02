Titelverteidiger Alba Berlin hat gegen die Basketballer des FC Bayern München verloren. Die Berliner unterlagen den Bayern am Samstag zu Hause im Top Four-Halbfinale mit 78:70 (42:38). Damit spielen die Albatrosse am Sonntag um Platz drei. Bayern trifft im Endspiel, ebenfalls am am Sonntag - auf Meister Brose Bamberg oder die MHP Riesen Ludwigsburg.