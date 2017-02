Alba Berlin hat sich mit einer deutlichen Niederlage aus dem Eurocup verabschiedet. Der Basketball-Bundesligist, dessen Ausscheiden bereits vor dem letzten Zwischenrundenspiel feststand, verlor am Mittwochabend mit 73:99 (37:47) gegen Titelkandidat Valencia Basket. Die treffsichersten Berliner waren Elmedin Kikanovic und Carl English, ihre jeweils 18 Punkte konnten die Heimniederlage bei Weitem nicht verhindern.



Als Drittplatzierter hatte Alba mit nur einem Sieg und vier Niederlagen schon vor dem Spiel keine Chance mehr auf das Erreichen des Viertelfinals.

"Wir wollen vor unseren Fans gegen einen Topgegner abliefern. Unser Ziel ist, die Eurocup-Saison mit einem Sieg zu beenden", hatte Trainer Ahmet Caki vor dem Spiel angekündigt. Manager Marco Baldi hatte höchste Intensität angemahnt: "Wenn wir glauben, dass wir das so nebenbei machen, können wir böse untergehen". So ist dann letztlich auch gekommen - schon am Sonntag geht es für die "Albatrosse" in der Bundesliga mit dem Topspiel gegen den FC Bayern München weiter.