Offizielle Bewerbung beim DFB - Auch Berlin soll Spielort der Euro 2024 werden

14.02.17 | 18:50 Uhr

Eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ohne das Olympiastadion in Berlin? Das kann man sich kaum vorstellen - und dennoch muss sich die Hauptstadt offiziell beim DFB bewerben, wenn das Olympiastadion bei der Euro 2024 mit dabei sein will. Am Dienstag ist die Bewerbung rausgegangen.

Falls die Fußball-EM 2024 nach Deutschland vergeben wird, will Berlin mit dem Olympiastadion dabei sein. Das Land habe am Dienstag dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) sein Interesse an der Ausrichtung von Spielen erklärt, teilte die Senatskanzlei mit.



"Ganz sicher der richtige Ort für eine Fußball-EM"

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller, Sportsenator Andreas Geisel (beide SPD) und Olympiastadion-Chef Timo Rohwedder hätten eine entsprechende Interessensbekundung unterzeichnet. Müller sagte: "Nach Fußball-Weltmeisterschaft und UEFA Champions-League-Finale ist Berlin ganz sicher der richtige Ort für eine Fußball-Europameisterschaft."



Der DFB plant für das Kontinental-Turnier mit zehn Stadien. Die erste Frist für die so genannte "unverbindliche Interessensbekundung" möglicher Standorte endet an diesem Freitag. Infrage kommen Stadien mit einer Sitzplatzkapazität für mindestens 30.000 Zuschauer. Das Berliner Olympiastadion hat rund 74.100 Sitzplätze.



Bis zum 3. März will der Verband eine Interessenserklärung bei der Europäischen Fußball-Union abgeben. Im September 2018 kürt die UEFA-Exekutive den EM-Gastgeber - Deutschland gilt als Favorit.