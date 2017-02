Bei Hertha muss es wieder aufwärts gehen, und zwar schnell - so das Fazit von Coach Dardai nach den beiden Niederlagen gegen Dortmund und Schalke. Für den Ausflug in den Ruhrpott fand Dardai deutliche Worte.

Wieder zurück in Berlin, hat Hertha Trainer Pal Dardai den Ruhrpott-Ausflug mit dem Pokal-Aus in Dortmund und der Bundesliga-Schlappe auf Schalke mit nur zwei Worten zusammengefasst: "Scheiß Reise." Auf eine Aufarbeitung mit der Mannschaft wird der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten aber verzichten.

Keine Wende nach acht Niederlagen auf Schalke: 0:2 hat Hertha am Samstag in Gelsenkirchen verloren. Dabei hatten sich die Berliner in der ersten Halbzeit nicht so übel schlagen können, doch gegen Goretzka kamen sie nicht an.

Die Mängel der letzten Partien seien analysiert und aufgezeigt, ab sofort will der Ungar mit seinem Personal nach vorne schauen. "Wir müssen das jetzt abhaken. Nochmal zu zeigen, was alles schlecht war, bringt nichts mehr. Das müssen die Spieler selbst spüren. Die Frage ist jetzt: Wie schnell kommen wir raus aus dem Loch?", sagte Dardai beim Training am Sonntag.

Die Tugenden aus der ersten Halbserie müssten neu belebt werden, forderte Dardai. Entsprechend will er sein Übungsprogramm in dieser Woche gestalten. "In der Hinrunde haben wir viel herausgespielt. Jetzt hatten wir nur Kontermöglichkeiten. Wir trainieren es jede Woche, aber es kommen wenige Tore. Wir müssen besser umgehen mit Ballbesitz, Handlungsschnelligkeit. Wir müssen Torchancen mit Geduld rausarbeiten. Das ist unser Chance", bemerkte der Berliner Coach. Diesmal will Dardai schneller aus der Krise rauskommen "und das dann bis zum Ende durchziehen. Es ist immer noch Zeit dafür."