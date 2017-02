Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga eine überraschende Heimpleite kassiert. Gegen den Tabellenletzten Bergischer HC unterlagen die Berliner am Mittwoch vor 6.917 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle nach einer schwachen Vorstellung mit 29:30 (13:15).

Am Sonntag war es für die Füchse noch deutlich besser gelaufen. In Lemgo feierten die Berliner einen deutlichen Auswärtssieg.

Trotz der Pleite bleiben die Füchse Tabellenvierter. Beste Berliner Werfer waren Petar Nenadic mit sieben und Mattias Zachrisson mit sechs Treffern.

Überschattet wurde die Anfangsphase durch die schwere Knieverletzung von BHC-Spieler Viktor Szilagy, der nach gut neun Minuten aus der Halle getragen werden musste. Der Verlust des Mittelmannes machte sich bei den Gästen aber kaum bemerkbar. Die Füchse hatten in der Abwehr nur wenig Zugriff, im Angriff scheiterten sie immer wieder an Gäste-Keeper Gustavsson. So lagen die Berliner zur Pause mit 13:15 hinten.



Nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste sogar auf 21:17 davon. Mit Petr Stochl im Tor fand die Füchse-Abwehr zwischenzeitlich zwar besser ins Spiel, dennoch blieben die Gäste weiter vorn. In der hitzigen Schlussphase kamen die Füchse beim 26:27 noch einmal bis auf ein Tor heran und blieben nun dran. Aber die Gäste behielten kühlen Kopf, nutzten ihre Chancen eiskalt und machten in der Schlussminute alles klar.