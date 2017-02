Audio: Inforadio | 01.02.2017 | Friedrich Rößler

Snooker | German Masters in Berlin - 21 Bälle und ein Höchstmaß an Konzentration

01.02.17 | 19:23 Uhr

Eine Partie Snooker kann bis zu sieben Stunden dauern, doch außer rollenden Bällen und zwei Spielern gibt es nicht viel zu sehen. Dennoch übt Snooker auf seine Fans eine enorme Faszination aus. Auch in dieser Woche beim "German Masters" in Berlin. Von Friedrich Rößler



Snooker boomt. Vor allem in Großbritannien fiebern mehrere Millionen vor den Bildschirmen mit, wenn die Stars an das grüne Tuch treten. So heißt der Spieluntergrund auf dem fast vier Meter langen und zwei Meter breitem Tisch. Das WM-Finale 2016 zwischen Mark Selby und Ding Junhui verfolgten in Deutschland mehr als eine halbe Millionen Zuschauer. Dabei können WM-Spiele bis zu sieben Stunden dauern und mehr als rollende Bälle - ja Bälle, nicht Kugeln(!) - gibt es nicht zu sehen. Aber gerade das scheint viele Zuschauer anzuziehen.

"In Zeiten, wo es gerade auch im Fernsehgeschäft immer hektischer, schneller zugeht und Wackelbilder immer mehr zum Tragen kommen, denke ich, dass da auch das Bedürfnis nach etwas anderem ist, und Snooker befriedigt dieses Bedürfnis", sagt der Billardexperte Rolf Kalb.

Wer den anderen besser ausbremst, gewinnt

Snooker bedeutet so viel wie "jemanden ausbremsen", "sperren" oder "übers Ohr hauen" - und das passiert auch während des Spiels. Zum Start einer Snooker-Partie liegen 15 rote, ein gelber, ein grüner, ein brauner, ein blauer, ein pinkfarbener und ein schwarzer Ball auf dem Tuch, die in einer bestimmten Reihenfolge mit dem weißen Spielball eingelocht werden.

Der Spieler muss nach einem roten gelochten Ball, der einen Punkt zählt, einen anders farbigen versenken. Dabei gibt es von Gelb bis Schwarz zwei bis sieben Punkte. Wenn bunt fällt, kommt der Ball wieder auf seine Position zurück aufs Tuch und Rot muss wieder gespielt werden. Erst wenn alle Roten verschwunden sind, darf der Spieler von Gelb bis zu Schwarz den Tisch komplett abräumen und gewinnt den so genannten Frame. Bei einem WM-Finale gilt: "Best of 35" - 18 gewonnene Frames reichen also zum Sieg. Zum Vergleich - in der ersten Runde benötigt man zehn Frames bei "Best of 19", das steigert sich dann bis zum Finale.

Angespanntes Warten auf den nächsten Fehler

Wer daneben haut, muss den Tisch verlassen und darf erst wieder kommen, wenn der Gegner sich einen Fehler erlaubt. Dabei existieren verschiedene Arten von Fehlern, mal mit Absicht und mal ohne. Bei den absichtlichen Fehlern unterscheidet der Snooker-Kenner zwischen "Safety" und "Snooker". Beim "Safety" wird der weiße Ball so gespielt, dass der Gegner seinen nächsten roten Ball nur unter großen Schwierigkeiten einlochen kann. Da heißt es dann, auf Risiko zu spielen, oder auch einen "Safety" anzubringen. Wenn der Gegner dagegen "gesnookert" wird, besteht keine Möglichkeit, regelkonform weiter zu spielen, und es kommt zu einem "Miss". Das bedeutet, dass der weiße Ball auf der Strecke zum angestrebten Ziel verhungert ist oder eben nicht getroffen hat. Bei einem "Foul" hat der weiße Ball den falschen Ball berührt, also Rot statt Bunt oder umgekehrt. Die Strafe beträgt dabei vier bis maximal sieben Punkte für den Gegner.

Perfektes Spiel bringt 147 Punkte

Die Herausforderung besteht also darin, am Tisch zu bleiben und so viele Punkte zu erreichen, dass der andere Spieler aufgibt oder keine Möglichkeit mehr besteht, genügend Punkte zu erspielen. Ein perfektes Spiel, also ohne Unterbrechung auf dem Tuch alles abgeräumt zu haben, nennt sich Maximum Break, bringt 147 Punkte und gehört zu jeder Profikarriere dazu. Die Snooker-Legende Ronnie "The Rocket" O‘Sullivan hat das schon mit 16 Jahren geschafft. Bei der Snooker-Weltmeisterschaft 1997 hat der Engländer nur fünf Minuten und 20 Sekunden dafür benötigt. Seitdem gilt Ronnie O‘Sullivan als Legende. Er fällt immer wieder durch provokante und gentlemanuntypische Kapriolen auf. Bei der WM 1996 verpasste er dem Pressechef einen Kopfstoß, 2005 hängte er sich ein feuchtes Handtuch über den Kopf, ein Jahr später lief er mitten im Match aus der Halle und bei der vorletzten WM zog er sich die Schuhe aus und spielte in Socken.

"Das Ding zwischen den Ohren richtig benutzen"

Wenn man bedenkt, dass Snooker einst im 19. Jahrhundert von gelangweilten britischen Offizieren in Indien erfunden wurde und sich erst mit der Emanzipation des Bürgertums im 20. Jahrhundert zur Volkssportart in Großbritannien entwickelte, passt das Benehmen von O’Sullivan überhaupt nicht zur feinen Snooker-Gesellschaft. Sogar Queen Victoria hatte einst einen Snooker-Tisch in Windsor-Castle aufgestellt. Ronnie O’Sullivan leistet sich aktuell zwar keine Ausrutscher mehr, denn er hat sich seit ein paar Jahren laut Eigenauskunft im Griff. "Es geht um das Gehirn, das Ding zwischen meinen Ohren. Es geht darum, es richtig zu benutzen. Manchmal benutzt es mich und gerät außer Kontrolle." Mentale Konzentration spielt eine große Rolle beim Snooker. Ständig stehen die Profis unter psychischem Druck oder sitzen wie gelähmt in der Ecke auf ihrem Stuhl und warten sehnsüchtig darauf, wieder an den Tisch zu dürfen. Sie hoffen auf Fehler des Gegners, zwingen ihm ihre Taktik auf oder versuchen ihn völlig zu verwirren.

Snooker - die hohe Kunst des Billard-Spielens

Der ehemalige England-Korrespondent der ARD, Bertram Quadt, hat das Faszinierende beim Snooker einst treffend auf den Punkt gebracht. In Abgrenzung zum in Deutschland geläufigen Pool-Billard, auch bekannt als Billard in der Kneipe, mit der schwarzen Acht und den anderen bunten Kugeln, formulierte Quadt: "Billard spielt man mit Kugeln, Snooker dagegen mit Bällen. Billard ist laut und rüpelhaft, Snooker dagegen leise und sanft. Billard ist eine ehrliche und handfeste Auseinandersetzung, Snooker dagegen eine fies hinterfotzige Angelegenheit - und Billard ist im Vergleich zu Snooker wie Ausrutschen im Vergleich zu Eiskunstlaufen."

Genau das könnte den Boom und den Hype um diese auf den ersten Blick langweilige und komplizierte Sportart erklären. Gerade die Mischung aus Kondition, Konzentration, Präzision und taktischer Raffinesse begeistert eben die Snooker-Fans so. Zusehen, wie der Profi unter dem Druck kollabiert, daneben haut, ja manchmal sogar die Fassung verliert. Dazu brav klatschend im Publikum oder vor dem Bildschirm sitzen und nichts mit dem Krieg am Tisch zu tun haben. Die Faszination Snooker muss an die Instinkte des Glotzens appellieren, des Nicht-Wegsehen-Könnens. Wie bei einem Unfall.