Der frühere Serien-Meister Eisbären Berlin hat einen großen Schritt in Richtung Pre-Playoff gemacht. Am Freitagabend siegten die Berliner gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven vor eigenem Publikum mit 4:1 - und stehen nun wieder auf Platz neun.

Dass nach elf Auswärtsniederlagen in Serie drei der letzten vier Spiele vor heimischer Kulisse stattfinden, könnte ein Vorteil für die Berliner Eisbären sein. Am Freitagabend jedenfalls gewannen sie das erste von noch drei Heimspielen der Hauptrunde gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven deutlich mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Elfte Auswärtspleite der Eisbären - in Folge

Bereits in der sechsten Minute sorgte Louis-Marc Aubry für die frühe Führung der Berliner. Kurz vor Ende des zweiten Drittels erhöhte Charles Linglet auf 2:0. Im letzten Spielabschnitt steuerten Marcel Noebels und Jonas Müller den dritten und vierten Treffer bei. Das 1:4 von Cody Lampl war nur noch Ergebniskosmetik.



Die drei Punkte gegen Bremerhaven waren schon deshalb wichtig, weil der Liga-Neuling auf Platz acht steht, was in den Pre-Playoff-Spielen automatisch Heimvorteil bedeuten würde. Nach dem Sieg am Freitag sind die Eisbären nun wieder Neunter und nur noch drei Punkte von den Pinguins entfernt.