Volleyball | Champions League - Berlin Volleys verteidigen Tabellenführung

14.02.17 | 22:37 Uhr

Das war knapp: Gegen Rzeszow führten die Berlin Volleys am Dienstagabend schon locker mit 2:0 nach Sätzen, mussten dann aber noch ordentlich kämpfen, um am Ende Sieger zu bleiben. Damit glückte auch die Revanche für die Hinspiel-Niederlage in Polen.



Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Champions-League ihre Tabellenführung in der Gruppe B erfolgreich verteidigt. Am Dienstagabend setzte sich der deutsche Meister gegen Polens Vertreter Asseco Resovia Rzeszow nach einer komfortablen 2:0-Satzführung am Ende nur knapp mit 3:2 (25:20, 25:22, 21:25, 20:25, 15:13) durch. Das Hinspiel in Polen hatten die Berliner noch 2:3 verloren.



Berliner sind bereits für Play-Off-Runde qualifiziert

Am letzten Spieltag muss die Mannschaft von Trainer Robert Serniotti beim Gruppenfavoriten Cucine Lube Civitanova in Italien antreten. Mit dem Erfolg gegen Rzeszow sind die Berliner unabhängig vom Ausgang der letzten Partie zumindest als Gruppenzweiter qualifiziert für die Play-offs der besten zwölf Mannschaften.



Vor 4.308 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle, unter ihnen auch der neue Bundestrainer Andrea Giani, wurde die Partie zu einem wahren Krimi. Im Tiebreak lagen die Berliner immer knapp in Führung und bewiesen am Ende die besseren Nerven.



Tie-Break musste die Entscheidung bringen

Kurzfristig war bei den BR Volleys mit Außenangreifer Steven Marshall einer der Leistungsträger ausgefallen. Der Kanadier hatte sich am Montagabend beim Training einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zugezogen, er muss mindestens vier Wochen pausieren. Der junge Ruben Schott vertrat Marshall sehr ordentlich, er überzeugte vor allem in der Annahme. Die Gastgeber fanden schwer ins Spiel, lagen im ersten Satz schnell 3:8 zurück. Mit starken Abwehraktionen kämpften sich die Volleys jedoch heran und schafften beim 15:14 erstmals eine Führung, die sie nach und nach ausbauten. Nach dem ebenfalls gewonnenen zweiten Durchgang hatten die Berliner als Nachweis ihrer Defensivkraft bereits acht Blockpunkte auf dem Konto. Doch die Mannschaft verlor fortan gegen sich steigernde Polen immer mehr die Spielkontrolle. Der Tie-Break brachte schließlich die Entscheidung.