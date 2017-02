Berlinale und der FC Bayern in Berlin - Filmkunst versus Fußballkunst

18.02.17 | 08:03 Uhr

Bevor am Samstag die Bären bei der Berlinale vergeben werden, kämpft Hertha im Olympiastadion gegen die Bayern um Bundesliga-Punkte. Zwei Ereignisse, die mehr gemeinsam haben, als man auf den ersten Blick annehmen könnte. Von Astrid Kretschmer

Alle Jahre wieder: die Berlinale. Drama, Tränen, Freude - und die Zuschauer strömen in Scharen in die Berliner Filmtheater der Träume und Illusionen. Fußball-"Kunst" - im besten Fall - findet am Samstag fast gleichzeitig zur Verleihung der Preis-Bären für große Filmkunst statt. Die Fußball-Kunst, ebenfalls Zuschauer-Magnet, gibt es sogar Open Air. Und auch alle Jahre wieder, wenn der FC Bayern nach Berlin kommt. Da wird der rote Teppich zum grünen Rasen und das Olympiastadion ist fast immer ausverkauft. Hertha besetzt die Rolle des Underdogs gegen das Star-Ensemble der Bayern. Für Berlins Innenverteidiger Sebastian Langkamp ist das ein absoluter Blockbuster. "Ja, das ist es jedes Jahr, das kann man einfach sagen", so Herthas Innenverteidiger. Die Spieler gehen mit viel Erwartung und Spannung in die Partie. Und da man so ein Spiel nur einmal in der Saison als Heimspiel habe, "kann sich jeder Zuschauer freuen, der sich da ein Ticket holt", so Langkamp.



Bayern-Hertha: Selten ein Thriller, oft eher ein Horrorfilm

Allzu oft fühlten sich die Hertha-Fans allerdings wie im falschen Film. In der letzten Begegnung gegen die Ballkünstler von der Isar zeigte sich der Reporter begeistert von den Bayern. Besonders von Franck Ribery. "Franck Ribery - du Genie. Spielt die wirklich auf dem Bierdeckel aus". Ribery - ein Franzose in München - der Belmondo des Rekordmeisters, ist ein erstaunlicher Stürmer mit einer filmreifen Vita: vom Bauarbeiter bis zum Nachtklubschläger. Seine Feinde nennen ihn "Frankenstein", wegen seiner Narben im Gesicht, seine Fans "Scarface". Hertha-Profi Niklas Stark fühlte sich eher wie in "Mars Attacks". "Ich glaube, die ersten Minuten wussten wir nicht mal richtig, was los ist", sagte der Verteidiger über diese Begegnung der dritten Art. Diese Statements machen aus einem Thriller eher einen Horrorfilm. Nicht aber für Herthaner Sebastian Langkamp. Ein Horrorfilm seien diese Duelle nicht, "da gibt's schlimmere Sachen", glaubt der Verteidiger, der vor zehn Jahren noch in der A-Jugend der Bayern seine Auftritte hatte.

Stürmer sind Künstler

Nun gut, lassen wir die Statistik Marke "Und jährlich grüßt das Murmeltier" links liegen. Den letzten Sieg - ein 2:1 - gab es übrigens vor acht Jahren. Durch einen Voronin-Doppelpack am 14. Februar 2009. Da stand Hertha-Trainer Pal Dardai, wenn man so will, noch vor der Kamera als Mittelfeldspieler. Voronin und Marko Pantelic waren hochkarätige Stürmer der Blau-Weißen.

Geliebt und bejubelt von den Fans, jeder für sich eine Diva in Kniestrümpfen. Torjäger, mit jeder Menge Gel in den langen Haaren, die sich auch optisch in Szene setzen wollten. Da ist das aktuelle Sturmduo der Hertha, Vedad Ibisevic und Salomon Kalou, einen Tick weniger exzentrisch. Aber alle zusammen sind laut Trainer Pal Dardai "Künstler". "Spieler, die Tore machen können, weil das eine Kunst ist". Und hinterher schickt er noch ein trotziges "ja, ja". Sebastian Langkamp weiß noch nicht, wie sich ein Sieg gegen die Bayern anfühlt, nimmt die Rolle des Underdogs aber gern an. Es sei "eine Herausforderung auch, weil ich noch nie gegen Bayern gewonnen habe, seitdem ich Profi bin." Von daher sei es "eine zusätzliche Motivation". "Und nichts desto trotz haben wir die letzten Jahre oder die letzten Spiele gegen Bayern immer ganz gut ausgesehen."

Der Belmondo der Bayern: Franck Ribéry

Realität verdient Respekt

Und Trainer Pal Dardai, der ungarische Regisseur am Spielfeldrand, interpretiert die Situation im Sinne des poetischen Realismus. Angetrieben vom Drang nach mehr Realitätsnähe. "Wie soll ich unsere Situation bewerten?", fragt Dardai. "Die Realität verdient Respekt". Ein großer Satz nach den Niederlagen gegen Dortmund und auf Schalke. Nach "Im Westen nichts Neues", kurz von Dardai mit "Scheiß-Reise" abgehakt, heißt es jetzt Roadmovie adé. Her mit dem Heimatfilm, denn zu Hause ist Hertha stark. "Jetzt kommt das Bayern München-Spiel", so Dardai, "das ist schön für die ganze Stadt, für uns ist es auch nicht schlimm. Das ist eine tolle Mannschaft, da kannst du bis ans Limit gehen, wer weiß was passiert. Du brauchst auch ein Quäntchen Glück", sagt Dardai. Und, "wenn wir eine gute Tagesform haben, beißen und laufen, dann können wir einen Punkt holen", glaubt der 40-Jährige.

Die bayrische Starbesetzung verkraftet auch Ausfälle

Das "Dreckige Dutzend" also? Ach nein, ein dreckiger Sieg, ein Remis oder eine unglückliche Niederlage? Was kann Hertha ausrichten gegen - nach der 5:1 Champions-League-Gala - wieder bärenstarke Münchner? Die Berlinale und Hertha gegen den FC Bayern reloaded, beides trifft sich im besten Fall in Form von Unterhaltung und Emotionen. Gegen Hertha droht Bayerns Belmondo, Franck Ribéry, übrigens verletzt auszufallen. Nicht schlimm bei der Starbesetzung.