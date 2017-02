Die Eisbären Berlin haben sich den Heimvorteil in den Pre-Playoffs gesichert - mit einem Sieg gegen die Iserlohn Roosters. Bereits nach 39 Sekunden fiel das erste Tor für die Gäste. Doch die Hauptstädter waren letztlich die überlegenere Mannschaft.

Die Eisbären Berlin haben die Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Rang acht beendet und sich damit in den bevorstehenden Pre-Playoffs den wichtigen Heimvorteil gesichert. Am Sonntag - dem letzten Spieltag der Hauptrunde - gewann der Hauptstadt-Klub gegen die Iserlohn Roosters auf eigenem Eis mit 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

Für die Gäste traf zwar Blaine Down bereits nach 39 Sekunden vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof. Die Eisbären taten sich außerdem schwer gegen die gut organisierte Abwehr der Iserlohner. Doch noch im ersten Drittel drehten Louis-Marc Aubry (10.) und Florian Busch (14.) das Spiel.