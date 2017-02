Fußball | DFB-Pokal Achtelfinale - Hertha fühlt sich bereit für Dortmund

07.02.17 | 15:59 Uhr

Hertha BSC wirkt zurzeit angeschlagen, trotz des 1:0 Heimsieges gegen Ingolstadt. Nun müssen die Berliner im DFB-Pokal Achtelfinale nach Dortmund. Hertha ist klarer Außenseiter und fühlt sich in dieser Rolle ziemlich wohl. Von Jakob Rüger

Bei Hertha BSC denken sie gerne zurück an den 20. April 2016. Die ganze Hauptstadt war euphorisiert. Hertha war so nah dran wie noch nie - am Finale im eigenen Stadion. Das Olympiastadion war für das DFB-Pokal Halbfinale gegen Dortmund restlos ausverkauft. Alles war angerichtet für ein Fußballfest, nur das Ergebnis schmeckte am Ende keinem blau-weißen Fan. Mit 0:3 gab es eine deutliche Niederlage gegen die schwarz-gelbe Borussia. Nun treffen beide Mannschaften erneut im DFB-Pokal aufeinander. Diesmal im Achtelfinale und diesmal in Dortmund. "Damals ging es um das Finale, das war für uns etwas viel", sagt Trainer Pal Dardai, "diesmal haben wir doch nichts zu verlieren. Dortmund hat etwas zu verlieren, sie spielen vor ihrem eigenen Publikum." Herthas Trainer zeigt sich erstaunlich selbstbewusst vor der schweren Pokalaufgabe im Ruhrpott. Dabei ist diese Dortmunder Mannschaft "wenn sie 100 Prozent abruft, nur ganz schwer von jeder Mannschaft in Deutschland zu schlagen," warnt Herthas Geschäftsführer Sport Michael Preetz. Doch der BVB hat in dieser Saison zu selten 100 Prozent abrufen können. Und genau das macht Hertha BSC und den über 4.000 Fans, die die Mannschaft ins Westfalenstadion begleiten werden, derzeit Hoffnung.

Taktik hat schon funktioniert

"Du musst dich in das Spiel reinbeißen", sagt Pal Dardai. "Wenn wir das hinbekommen, dann ist Dortmund auch nicht ganz glücklich, dass sie gegen uns spielen müssen. Wir sind eine unangenehme Mannschaft und genau das wollen wir zeigen." Dabei denkt Herthas Cheftrainer gerne an das letzte Auswärtsspiel in Dortmund zurück. Dort überraschte die Hertha beim 1:1 mit einem kämpferischen Auftritt. Valentin Stocker hatte Berlin in Führung gebracht. Bis zur 80. Minute ging der Plan der alten Dame perfekt auf, dann traf Pierre-Emerick Aubameyang zum Ausgleich. Für das Pokalduell will Dardai die gleiche Taktik wählen, nur die letzten 10 Minuten sollen besser laufen. "Wenn wir die Räume eng halten, ist das nicht so gut für Dortmund, denn sie haben viel Schnelligkeit in der Mannschaft und sogenannte Künstler, dass gefällt denen nicht", erklärt Dardai seine Herangehensweise an das Spiel. Doch der Ungar will in keinem Fall mauern. Diese Taktik ging nämlich im Pokal-Halbfinale bereits nicht auf. "Es wird nach 120 Minuten sicherlich nicht 0:0 stehen", prophezeit Dardai. Gegen eine der schnellsten Mannschaften der Liga hofft der Ungar auf den Einsatz von Marvin Plattenhardt. Der Linksverteidiger könnte nach einer Grippe wieder fit sein. Als Ersatz steht sonst das Eigengewächs Maximilian Mittelstädt bereit. "Wir müssen uns nicht verstecken, wir haben dort schon einmal ein gutes Spiel gemacht", so der 19-jährige Außenverteidiger. Fraglich schwerer könnte ein Ausfall von Salomon Kalou wiegen. Der Stürmer hat Rückenprobleme.

Hintergrund - Der verflixte Pokal ist wieder dran Nach dem knappen 1:0 Heimsieg über Ingolstadt bleibt Hertha BSC wenig Zeit zum Verschnaufen. Am Mittwoch muss die alte Dame im DFB-Pokal wieder ran - im Achtelfinale in Dortmund. Der Pokal ist für die Berliner ein Wechselbad der Gefühle. Von Jakob Rüger

Seit drei Jahren ohne Fehlschuss vom Punkt

Pal Dardai hat sich bereits auf eine Änderung festgelegt. Im Mittelfeld werden Niklas Stark und Per Skjelbred auflaufen. "Ich kann nur Spieler gebrauchen, die 100 Prozent fit sind und richtig marschieren können", so Dardai. Beide pausierten zuletzt gegen Ingolstadt und machten im Bundesligaspiel gegen den BVB zuletzt das Mittelfeld dicht. Das wird auch diesmal wichtig werden. Keine Bundesligamannschaft erzielt mehr Tore durch die Mitte als Borussia Dortmund. Auf Herthas Abwehr kommt jedenfalls eine entscheidende Rolle in diesem Pokalduell zu. Es gilt den zweitbesten Angriff der Bundesliga zu stoppen. "Je länger es 0:0 steht, umso besser ist es für uns", sagt deshalb auch Pal Dardai. Dann steigt nämlich der Druck auf den Gastgeber. Hertha fühlt sich bereit auch über 120 Minuten zu marschieren. Sollte es gar zum Elfmeterschießen kommen, der wohl spannendsten und dramatischsten Form der Fußballentscheidung, dann ist Hertha vorbereitet. Seit drei Jahren haben die Hauptstädter keinen Elfmeter in einem Pflichtspiel mehr verschossen. Im Training bittet Dardai immer wieder zu kleinen Nervenspielen vom Punkt. Im Trainingslager auf Mallorca hat der Trainer sogar in den beiden Testspielen jeweils ein Elfmeterschießen abhalten lassen. Begründung war das Pokalspiel in Dortmund. Herthas Schützen verwandelten alle Elfmeter sicher. Doch von einem Elfmeterschießen will bei der alten Dame noch niemand sprechen. Erst einmal gilt es die 90 Minuten zu überstehen gegen den BVB (Mittwoch, 20:45 Uhr). "Wir haben erstmal ein sehr hartes Spiel vor uns", sagt Dardai, "Wenn wir es schaffen, dass jeder in Dortmund eine gute Tagesform hat, dann haben wir dort eine gute Chance."