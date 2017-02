Der Berliner Salomon Kalou setzte den entscheidenden Versuch über das Tor. Zuvor waren für die Hertha bereits Fabian Lustenberger an der Latte und Vladimir Darida an Dortmund-Keeper Roman Bürki gescheitert. Auf der Seite des BVB verschoss Christian Pulisic. Den letzten Elfmeter konnten sich die Dortmunder schenken. Hertha-Trainer Pal Dardai zog trotzdem ein positives Fazit: "Das war ein ausgeglichenes Spiel. Elfmeterschießen sind Glückssache. Wir sind vorbereitet gewesen. Es ist ein bisschen Schicksal."

Im Duell des Bundesliga-Vierten gegen den -Sechsten hatten die Dortmunder vor 80.000 Zuschauern, unter ihnen 4.000 mitgereiste Berliner, in der Anfangsphase durch Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (15./16.) zwei große Chancen zur Führung, die der Gabuner aber leichtfertig vergab.

Zuvor hatte allerdings Herthas Vedad Ibisisevic das 1:0 auf dem Fuß, und nur in letzter Sekunde konnte Sokratis klären (9.). Ansonsten stand die Hertha unter Dauerdruck und konnte sich nur selten Entlastung verschaffen - war dann aber brandgefährlich: Zunächst vergab Ibisevic (25.) aus drei Metern per Kopf ein zweites Mal nur knapp, dann war Kalou mit einer sehenswerten Direktabnahme erfolgreich. Dortmunds Hintermannschaft sah dabei ganz alt aus. In der 41. Minute wurde ein Tor Aubameyangs aus Abseitsposition zurecht nicht gegeben. So ging es mit 1:0 für Hertha in die Pause.