In der Deutschen Eishockey-Liga haben die Berliner Eisbären am Freitag in Augsburg verloren. Sie unterlagen gegen die Augsburger Panther 1:2 (1:0, 0:1, 1:0). Es ist für die Berliner die neunte Auswärtsniederlage in Folge. Damit rutschten die Berliner wieder auf den zehnten Platz ab, der gerade noch die Qualifikation für die Pre-Playoffs bedeuten würde.

Zunächst hatte Mark Cundari die Panther nach fünf Minuten in Führung gebracht. Jamie MacQueen (32.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste, ehe Brady Lamb (44.) den entscheidenden Treffer erzielte.