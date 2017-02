Eishockey | Die Eisbären in den Pre-Playoffs - "Wir müssen gut spielen, sonst wird es schwer"

28.02.17 | 15:53 Uhr

Eine enttäuschende Hinrunde war es für die Eisbären Berlin, den direkten Einzug ins Meisterschafts-Viertelfinale der Liga haben sie verpasst. Jetzt müssen die Berliner in die Quali-Runde gegen Straubing. Die Statistik verheißt nichts Gutes. Von Karsten Steinmetz

Wenigstens den achten Platz haben sie gerettet - Eisbären-Trainer Uwe Krupp war die Erleichterung deutlich anzusehen. Mit einem Lächeln im Gesicht und seinen beiden kleinen Kindern auf dem Arm spazierte Krupp über die Eisfläche. Sein Team hatte die Iserlohn Roosters gerade mit 4:1 bezwungen. Der Berliner Trainer zeigte sich nach dem letzten Hauptrundenspieltag zufrieden. "Die Art und Weise, wie wir heute und auch schon in den vergangenen Wochen gespielt haben, stimmt mich positiv", sagte Krupp. Immerhin sichert der achte Platz den Eisbären den Heimvorteil in den Pre-Playoffs gegen Straubing. Ein entscheidendes drittes Spiel würden beide Mannschaften in Berlin austragen, wo die kurze Serie am Mittwoch (19.30 Uhr) auch beginnt.

Insgesamt schwache Hinrunde

Die Freude über zuletzt vier Heimsiege in Folge und den Sprung auf den achten Platz kann die enttäuschende Hauptrunde allerdings nicht vergessen lassen. Denn eigentlich wollten die Eisbären oben angreifen und um die Meisterschaft mitspielen. Jetzt wären sie froh, über die Pre-Playoffs wenigstens noch das Viertelfinale zu erreichen. In der 52 Spiele umfassenden Hauptrunde konnten die Berliner nur in Heimspielen an die Leistungen vergangener Jahre anknüpfen. In fremden Hallen waren die Eisbären meistens ein gern gesehener Gast, denn Punkte nahmen sie selten mit: Von 26 Auswärtsspielen konnte der Rekordmeister nur fünf gewinnen.

Hintergrund Interview | Amerikaner übernehmen Führung des Eishockey-Teams - Werden die Berliner Eisbären das Reserve-Team der LA Kings? Die Berliner Eisbären haben ihre Vereinsführung neu geordnet - oder besser: neu ordnen müssen. Der DEL-Rekordmeister steht ab sofort unter der Kontrolle des Schwesterteams Los Angeles Kings. rbb-Sportmoderator Lars Becker erklärt, was das für die Berliner bedeutet.



Als während der Saison immer deutlicher wurde, dass viele Spieler aus glorreichen Meisterschafts-Zeiten ihren Zenit überschritten hatten und zudem mehrere Profis wegen Verletzungen ausfielen, reagierten die Eisbären. Coach Uwe Krupp bekam Verstärkung durch Co-Trainer Stéphane Richer. Mit Louis-Marc Aubry und Charles Linglet stießen zwei Stürmer zum Team, die sich schnell mit guten Leistungen einfügten. Mit den beiden Kanadiern und den Spielern, die nach ihren Verletzungen zurückkehrten, sind die Eisbären wieder besser aufgestellt. "Wir können jetzt endlich mit vier starken Reihen spielen, die in der Offensive Akzente setzen und auch defensiv gut stehen", sagt Uwe Krupp. Über weite Strecken der Saison war das nicht möglich gewesen.

Respekt vor Straubing in den Pre-Playoffs

Als Favorit sehen sich die Eisbären in den Pre-Playoffs dennoch nicht. Dafür besteht auch kein Grund. Mit dieser Qualifikationsrunde hat der Verein einfach zu schlechte Erfahrungen gemacht. Dreimal mussten die Eisbären bisher in die Pre-Playoffs, dreimal sind sie gescheitert - zuletzt vor zwei Jahren im Duell mit Nürnberg. Gegen die Straubing Tigers haben die Berliner zudem drei von vier Hauptrundenspielen verloren. Trainer Uwe Krupp bezeichnet die Straubinger respektvoll als "gute und hart spielende Mannschaft". Für Sportdirektor Stefan Ustorf stehen die Chancen "50 zu 50, alles ist drin". Straubing ist finanziell deutlich schlechter aufgestellt als die Eisbären. Aber die Mannschaft hat den Berlinern auf dem Eis eins voraus: sie ist gut im Powerplay. Nur die Augsburger Panther haben in der Hauptrunde mehr Tore in Überzahl erzielt. Bei den Eisbären ist das etwas anders: Wenn beim Gegner ein Spieler auf der Bank sitzt, können sie die Überzahl nicht für sich nutzen. In diesem Punkt sind sie das schlechteste Team der Liga. Uwe Krupp erwartet auch deswegen "enge Spiele". Für Sportdirektor Stefan Ustorf kommt der ersten Partie gegen Straubing am Mittwoch-Abend eine enorme Bedeutung zu. "Da müssen wir gut spielen und gewinnen, sonst wird es schwer".

Jetzt beginnt alles bei Null

Der Einzug ins Viertelfinale würde eine verkorkste Saison noch halbwegs retten. Mehr als die Runde der letzten Acht haben die Eisbären auch in der vergangenen Saison trotz einer viel besseren Hauptrunde nicht erreicht. Im Viertelfinale würden die Berliner auf die Meisterschafts-Favoriten München oder Mannheim treffen. "Wenn wir weit kommen wollen, brauchen wir auch Auswärtssiege", sagt Stefan Ustorf. Bisher konnten sich die Eisbären nur in heimischer Halle zu guten Leistungen aufraffen. Die Hauptrunde ist jetzt allerdings vorbei. Alles beginnt bei null. Zum Glück – sagen sie bei den Eisbären.