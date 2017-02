Interview | Amerikaner übernehmen Führung des Eishockey-Teams - Werden die Berliner Eisbären das Reserve-Team der LA Kings?

21.02.17 | 12:00 Uhr

Die Berliner Eisbären haben ihre Vereinsführung neu geordnet - oder besser: neu ordnen müssen. Der DEL-Rekordmeister steht ab sofort unter der Kontrolle des Schwesterteams Los Angeles Kings. rbb-Sportmoderator Lars Becker erklärt, was das für die Berliner bedeutet.



Die Eisbären Berlin ordnen ihre Führungsetage neu. Der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) steht ab sofort unter der Kontrolle des Schwesterteams Los Angeles Kings aus der nordamerikanischen Profiliga NHL. Die Eishockey-Ikone und Kings-Geschäftsführer Luc Robitaille wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Eisbären.



rbb|24: Lars Becker, was bedeutet die Neuordnung konkret für die Eisbären?

Lars Becker: Die Kings übernehmen die Führung in Berlin. Bisher standen die Los Angeles Kings aus der nordamerikanischen Profiliga NHL den Berlinern nur beratend zur Seite. Der Austausch war eher lose, jetzt sind die Eisbären den Kings direkt unterstellt. Deren Geschäftsführer, Luc Robitaille, übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat und ist damit der neue Boss in Berlin. Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee wird direkt an Robitaille berichten und alle wesentlichen Maßnahmen mit ihm absprechen. Mit Robitaille und einem weiteren Aufsichtsratsmitglied tragen die Kings bei den Eisbären wirtschaftlich und sportlich die Verantwortung. Die Organisation der beiden Eishockey-Klubs sollen "verschmelzen", so beschreibt Robitaille die Umstrukturierung.



Der gebürtige Kanadier ist übrigens in Nordamerika eine Eishockey-Legende. Er gilt als einer der besten Spieler aller Zeiten: Stanley Cup-Sieger, Mitglied in der Hall of Fame, in Los Angeles haben sie ihm vor der Halle sogar ein Denkmal gebaut. Nach der aktiven Karriere ist er bei den Kings ins Management eingestiegen

Warum sind diese Veränderungen notwendig?

Das ist - ganz klar - eine Reaktion auf die zuletzt ausbleibenden Erfolge der Eisbären. Das wird auch so kommuniziert. Das Ziel ist deutlich formuliert: Es geht um den zukünftigen Gewinn von Meisterschaften. Dafür wollen die Eisbären die beste Organisation in Europa werden. Die Umstrukturierung der Eisbären-Führung ist ein wesentlicher Teil des Masterplanes.



Der letzte Meistertitel 2013 liegt ja einige Jahre zurück. Seitdem sind die Eisbären ins Mittelfeld abgerutscht. In diesem Jahr haben sie die direkte Qualifikation für die Play-offs früh verpasst, aktuell kämpfen sie um die Teilnahme an den Pre-Play-offs. So konnte es nicht weitergehen, Philip Anschutz, der US-Unternehmer, dem sowohl die Eisbären als auch die Los Angeles Kings gehören, will Erfolg - und zwar sportlich und wirtschaftlich. Die beiden Vereine sind Teil seines Unterhaltungskonzerns Anschutz Entertainment Group (AEG). Bleiben die sportlichen Erfolge aus, sinken die Einnahmen, die Zuschauerzahlen sind bereits zurückgegangen.



Wie sehen die Eisbären-Verantwortlichen die Umstrukturierung?

Offiziell ausschließlich positiv. Geschäftsführer Peter John Lee sprach von einem ganz wichtigen Tag für die Eisbären. Teammanager Stefan Ustorf hält es für einen riesigen Vorteil, von der Organisation eines NHL-Klubs profitieren zu können. Jetzt sind Fachleute mit im Boot, die weiterhelfen können. Ob die Arbeit für Ustorf, Lee und Trainer Uwe Krupp jetzt leichter wird, muss sich erst noch zeigen. Aber mit der Umstrukturierung ist auch eine deutliche Einschränkung der Selbstständigkeit und der Kompetenzen verbunden. Die wichtigsten Entscheidungen über Etat, Transfers und Spielerauswahl müssen von den Kings abgesegnet werden.



Wie soll die Zusammenarbeit konkret aussehen?

Der eine oder andere Spieler, der sich bei den Kings in der NHL nicht oder noch nicht durchgesetzt hat, könnte zukünftig bei den Eisbären auflaufen. Wobei die Eisbären nicht das Reserve-Team der Kings werden sollen. Dazu sind die Ligen einfach zu unterschiedlich. Trainingsteuerung und Scouting sind weitere Bereiche, in denen die Zusammenarbeit intensiviert werden soll.



Das könnte funktionieren, nicht kurz-, aber mittelfristig, wenn die Abstimmung zwischen beiden Klubs im Alltag zukünftig auch funktioniert. Bleibt die Frage, wie viel Aufmerksamkeit und Interesse die Kings den Eisbären tatsächlich widmen werden, und welche möglicherweise gravierenden Umstrukturierungen die Amerikaner noch so planen in Berlin.



