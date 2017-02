Es ist die elfte Auswärtsniederlage hintereinander für die Eisbären: Am Sonntag patzten die Berliner auch bei den Kölner Haien und unterlagen 0:2. Damit schwinden die Aussichten für die Eisbären auf die Teilnahme an den Pre-Playoffs weiter.

Die Auswärts-Misere der Eisbären Berlin dauert an. Trotz einer couragierten Leistung unterlag der DEL-Rekordchampion am Sonntag mit 0:2 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) bei den Kölner Haien und verlor damit zum elften Mal in Folge auf fremdem Eis.

Vor 15.478 Zuschauern in der Kölner Arena verhinderten die Eisbären lange mit großem Einsatz einen Rückstand. Vehanen erwies sich bei seinem Comeback als souveräner Rückhalt. Erst nach knapp dreißig Minuten musste er sich geschlagen geben: Dane Byers stocherte den

Puck zur Kölner Führung ins Tor. Kurz vor der zweiten Pause baute Nicolas Krämmer nach einen Konter der in Unterzahl spielenden Gastgeber dann den Vorsprung aus.



Im Schlussdrittel bemühten sich die Berliner um den Anschlusstreffer, konnten die stärkste Defensive der Liga aber nur selten in Schwierigkeiten bringen. Und hinzu kam auch noch Pech, denn nach einem Foul von Ehrhoff an Rankel in der 36. Minute hätten sie ein Penalty verdient gehabt.