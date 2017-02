Die Eisbären haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine bittere Niederlage kassiert: Die Berliner unterlagen beim Schlusslicht Krefeld Pinguine mit 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) nach Verlängerung. Es war die zwölfte Auswärtsniederlage in Folge für die Eisbären. Bei einem Sieg nach 60 Minuten hätte der Tabellenzehnte sicher in der ersten Playoff-Runde gestanden.



Die Tore für die Berliner erzielten nach 0:2 Rückstand Marcel Noebels (43.) und Frank Hördler (50.), ehe Krefeld in der Overtime der Siegtreffer gelang.