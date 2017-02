Auf auswärtigem Eis tun sich die Berliner Eisbären weiterhin schwer. Gegen die Grizzlys Wolfsburg setzte es am Sonntag die zehnte Niederlage hintereinander - und was für eine: Gleich sieben Tore kassierte der Ex-Meister.

Die Eisbären Berlin haben die direkte Playoff-Qualifikation in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) endgültig verspielt. Auch um die Teilnahme an den Pre-Playoffs müssen die Berliner bangen. Am Sonntag unterlag der Ex-Meister in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:7 (0:3, 1:2, 0:2) und kassierten damit die zehnte Auswärtsniederlage in Folge.

Vor 4.354 Zuschauern waren die Berliner in allen Belangen unterlegen. Spencer Machacek gelang der einzige Treffer für die Eisbären. Für Kapitän André Rankel wurde sein 700. DEL-Spiel zu einer Enttäuschung.