Eisschnelllauf | WM in Südkorea - Pechstein gewinnt WM-Silber

11.02.17 | 11:05 Uhr

In wenigen Tagen wird sie 45 Jahre alt und dennoch mischt Eisschnellläuferin Claudia Pechstein immer noch ganz vorn mit: Bei den Weltmeisterschaften in Südkorea gewann die Berlinerin am Samstag die Silbermedaille - und ist damit die älteste WM-Medaillengewinnerin der Geschichte.



Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein aus Berlin ist bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Gangneung / Südkorea sensationell zu Silber gelaufen.



Elf Tage vor ihrem 45. Geburtstag musste sich Pechstein am Samstag über 5.000 Meter in 6:53,93 Minuten nur der Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Martina Sablikova (Tschechien/6:52,38) geschlagen geben, die ihren neunten WM-Titel nacheinander über diese Distanz gewann. Bronze ging an Ivanie Blondin (Kanada/6:57,14). Bente Kraus (Berlin) belegte als zweite deutsche Starterin in 7:00,62 Minuten den achten Rang.

Am Freitag noch knapp am Podest vorbei

"Es ist für mich wie Gold. Einfach ein Traum ", sagte Pechstein dem niederländischen TV-Sender NOS. Sie ist mir ihrem Erfolg die älteste WM-Medaillengewinnerin der Geschichte. Die Berlinerin hatte am Donnerstag eigens auf einen Start über 3.000 Meter verzichtet, um sich gezielt auf ihre Spezialstrecke vorzubereiten.



Am Freitag war Pechstein an der Seite von Gabriele Hirschbichler und Roxane Dufter (beide Inzell) als Vierte in der Teamverfolgung (3:02,88) noch knapp am Podest vorbeigelaufen. Zum WM-Abschluss läuft Pechstein am Sonntag mit Außenseiterchancen im Massenstartrennen.