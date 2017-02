Sportlich läuft es für Cottbus gut. Der Abstand auf Spitzenreiter Jena ist mit vier Punkten weiter überschaubar - doch wirtschaftlich ist der ehemalige Bundesligist schwer angeschlagen. Ein nicht genannter Freund von Energie Präsident Michael Wahlich bewahrte die Lausitzer vor der Zahlungsunfähigkeit. Nach rbb-Informationen sind es 500.000 Euro, die mittels Genussscheinen für ein Jahr zur Verfügung gestellt wurden. Entstanden ist das Minus nach dem Abstieg in die dritte Liga, als Cottbus mit einem teurem Kader unbedingt wieder aufsteigen wollte, stattdessen aber in die Regionalliga abstieg. Das Minus wäre sogar noch deutlich größer, hätten die Lausitzer nicht im Sommer massive Einsparungen vorgenommen. Alles ließ sich aber nicht zusammenstreichen.

Nur noch vier Punkte beträgt der Rückstand von Energie Cottbus auf die Tabellenspitze in der Regionalliga Nordost. Ob der Aufwärtstrend auch beim Spiel gegen den BFC Dynamo anhält? Für dessen Trainer René Rydlewicz ist die Partie im Stadion der Freundschaft eine Reise in die eigene Vergangenheit.

Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den BFC Dynamo (Beginn 14 Uhr, rbb|24 überträgt im Livestream) hat der Cottbuser-Trainer aus seiner Sicht die Situation analysiert. Und dabei wurde er am Donnerstag sehr direkt: "Hätte ich um die finanzielle Lage gewusst, wäre ich hier nicht Trainer geworden", so Wollitz, der im Dezember von dem Fehlbetrag erfuhr. Präsident Michael Wahlich hatte ihn darüber informiert. "Finanziell ist es also zwölf Uhr bei uns. Aber ich bin niemand, der die Flinte ins Korn wirft. Wir leben im jetzt und hier und müssen nun das Beste aus der Situation machen."

Mit dieser Offenheit der Cottbuser ist nun auch klar, dass der sportliche Druck auf die Mannschaft noch mal zunimmt. Als Absteiger war Energie ohnehin zur Rückkehr in die dritte Liga verdammt. Doch um wirtschaftlich überleben zu können, wäre es noch wichtiger, wieder in den Profifußball zu kommen. "Ich hoffe, die Mannschaft behält die Gier und den Charakter, so weiter zu machen wie bisher", sagte Wollitz am Donnerstag.