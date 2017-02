In einem Interview mit Präsident Wahlich heißt es, drei Abstiege in die inzwischen vierte Liga habe die "lukrative Quelle der TV-Gelder versiegen lassen". In der 1. Bundesliga habe es bis zu 17 Millionen Euro an TV-Einnahmen gegeben, in der 3. Liga seien es noch 800.000 Euro gewesen. Aktuell sei der Verein "bei Null angelangt". Energie Cottbus habe die Ausgaben in den vergangenen fünf Jahren um 13 Millionen Euro reduziert, so Wahlich. Obwohl dies eine enorme Leistung sei, hätte der Verein am Ende des Jahres 2016 trotzdem ein Defizit "im mittleren sechsstelligen Bereich" zu verzeichnen gehabt.