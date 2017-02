Die Jagd auf Spitzenreiter Jena kann beginnen. Vier Punkte trennen den Ersten und den Zweiten aktuell in der Tabelle. Bei noch 16 ausstehenden Partien, haben die Lausitzer weiter alle Möglichkeiten Platz eins zu erreichen.



Doch Trainer Claus Dieter Wollitz ging am Donnerstag auf der Pressekonferenz der Cottbuser noch ein Stückchen weiter. Er kritisierte den Aufstiegsmodus, um in die dritte Liga zu kommen. Nach der gewonnenen Meisterschaft folgen noch zwei Relegationsspiele. "Die Regionalliga, ist die einzige Liga im deutschen Fußball, wo der Meister nicht direkt aufsteigt. Das kann nicht sein."



Wollitz forderte alle Klubs in den Regionalligen auf, in einen Streik zu treten. An einem ausgewählten Spieltag sollte in keinem Regionalligastadion gespielt werden, so sein Wunsch. "So geht das nicht weiter. Der Fußball wird kaputt gemacht", sagt Wollitz, der bei der Abschaffung der Relegation zugleich auch auf Unterstützung vom Deutschen Fußball Bund und den großen Bundesligaklubs hofft. "Im Moment duckt sich der DFB weg. Dabei könnte er Druck auf die Verbände machen, damit sich etwas ändert." Die Regionalliga Nordost wird vom Nordostdeutschen Fußballverband organisiert.