Ich habe immer gesagt, dass wir da oben bleiben wollen. Aber nochmal: Mit Reden funktioniert das nicht. Ich lag am Anfang dieser Saison nicht so falsch - zumindest bis zum 21. Spieltag. Ich habe immer wieder gesagt, dass wir eine gute Mannschaft und einen tollen Verein haben. Wir haben die Möglichkeiten, wenn wir unsere Leistungen abrufen. In der Rückrunde, aber auch in der Vorrunde haben wir das größtenteils schon gemacht.

Ein schwerer Gegner kommt am Freitag mit 1860 München auf Union zu. Die Münchner wären gerne aufgestiegen, spielen jetzt aber um den Klassenerhalt. Sie haben ja eine Vergangenheit bei 1860. Welche Erinnerungen haben Sie persönlich noch an den Verein?

Ich habe eine sehr erfolgreiche Vergangenheit bei 1860. Wir waren die erste deutsche Mannschaft, die von der 3. Liga in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ich hatte mich leider in der Bundesliga sehr schwer verletzt, so dass ich nicht mehr spielen konnte. Deshalb bin ich damals weggegangen. Aber ich habe tolle Erinnerungen an die Fans und an die wahnsinnig tolle Stimmung im Grünwalder Stadion. Heute spielen sie ja in der Allianz Arena, da ist leider nicht mehr so eine tolle Stimmung. Aber 1860 ist sicherlich ein Verein mit Potenzial - nur wurde dort in den letzten Jahren sicher nicht alles richtig gemacht.