Die Füchse Berlin haben ihre Ambitionen auf einen Startplatz im Europapokal bestätigt. Der Club-Weltmeister siegte am Sonntag in der Handball-Bundesliga beim TBV Lemgo mit 34:29 (18:14) und vergrößerte den Vorsprung auf Tabellen-Platz fünf auf sechs Punkte.



Die Berliner gerieten vor rund 4.100 Zuschauern in der Lemgoer Lipperlandhalle kaum in Gefahr. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bewiesen sie neben einer kompakten Deckung auch individuelle Klasse. Hans Linderberg war mit acht Treffern bester Berliner Schütze. Kent Robin Tönnesen kam auf sieben, Petar Nenadic auf sechs Treffer.