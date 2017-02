Füchse starten mit Sieg in die Gruppenphase

Die Berliner Füchse mussten im ersten Spiel der EHF-Gruppenphase beim Slowenischen Erstligisten Ribnica schwer kämpfen. Erst am Ende stand mit 25:20 ein deutlicher Auswärtserfolg.

Die Berliner Füchse sind mit einem Arbeitssieg in die Gruppenphase des EHF-Cups gestartet. Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic setzte sich beim slowenischen Vertreter RD Ribnica am Donnerstag mit 25:20 (10:11) durch. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Berliner Handballer dabei einige Probleme mit dem Pokal-Neuling.