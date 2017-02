Mit zwei Siegen führen die Füchse nun die Gruppe A an. Die beiden erstplatzierten Teams kommen weiter. Hans Lindberg war mit neun Treffern bester Füchse-Schütze. Dem Dänen folgte der Spanier Ignancio Plaza mit sechs Treffern. Die ersatzgeschwächten Füchse mussten neben den drei länger verletzten Profis auch auf den verletzten Nationalspieler Steffen Fäth (Achilles-Ferse) verzichten. Die fehlende Qualität machten die Füchse mit hoher Einsatzbereitschaft und konzentrierter Abwehrarbeit wett. Auch dank der gut aufgelegten Paul Drux und Petar Nenadic erzeugten die Füchse aus dem Rückraum für viel Druck.

Die Füchse Berlin sind dem Viertelfinale im EHF-Pokal ein Stück näher gekommen. Der Handball-Bundesligist aus der Hauptstadt gewann am Sonntag sein Zwischenrunden-Spiel gegen St. Raphael aus Frankreich in einem zum Ende hin spannenden Kampfspiel knapp mit 33:31 (19:14).

Nach ausgeglichener Anfangsphase bedeutete das 12:8 erstmals einen Dreitore-Vorsprung (19.). Als Torwart Silvio Heinevetter angeschlagen vom Platz musste, verloren die Berliner nur kurz ihre Linie. Zur Halbzeit lagen sie mit fünf Treffern vorn.



Danach ging es schwungvoll weiter, und die Berliner gingen in der 35. Minute gar mit 24:16 in Führung. Doch die Gäste holten auf, und die Partie drohte zu kippen. Drei Minuten vor Schluss war der komfortable Vorsprung beinahe aufgebraucht: Die Füchse führten nur noch 31:30. Am

Ende retteten sie sich aber über die Zeit.