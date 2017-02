Fußball | Union zum Klassiker gegen Dynamo - Gelb sieht rot

03.02.17 | 14:46 Uhr

Wenn der 1. FC Union auf Dynamo Dresden trifft, sind Gefühlsausbrüche garantiert. Beide Teams lieferten sich schon in den 50er-Jahren packende Duelle. Auch am Sonntag sind die Vorzeichen besonders - die Partie ist überraschend ein Spitzenspiel. Von Stephanie Baczyk

Unions Trainer Jens Keller wirkte entspannt auf der Spieltags-Pressekonferenz. "Diese Woche hat mir die ganze Mannschaft sehr gut gefallen. Es macht eigentlich immer Spaß, aber diese Woche war sie extrem konzentriert", gab der 46-Jährige zu Protokoll. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen vor einem traditionell emotionsgeladenen Duell. Union Berlin und Dynamo Dresden sind schon in den 50er-Jahren aufeinandergetroffen - damals noch in der DDR-Oberliga.

Unions Trainer lobt die Konkurrenz

Am Sonntag empfängt nun der Tabellenfünfte Dresden den Vierten Union. Beide Mannschaften haben ihre Rückrundenauftaktspiele in der Zweiten Liga gewonnen. Dass diese Partie im Jahr 2017 ein echtes Spitzenspiel ist, damit haben wohl die wenigsten gerechnet. "Sicherlich ist es nicht zu erwarten von einem Aufsteiger, dass er so souverän oben mitspielt", lobt Keller die Arbeit der Konkurrenz, "sie haben eine gute Mannschaft und einen guten Trainer, der sehr viel bewegt hat in Dresden. Da muss man schon überrascht sein."

Jenen "guten Trainer" kennen sie in Köpenick nur zu gut. Uwe Neuhaus ist eine Unioner Legende. Sieben Jahre lang hat er die Eisernen gecoacht, den Klub sogar in die Zweite Liga geführt. "Natürlich gab es medial in dieser Woche viele Anfragen", verrät Neuhaus und betont: "Also ist es ein besonderes Spiel, auf das ich mich freue."

Wiedersehen für Neuhaus und Leistner

Der 57-Jährige ist allerdings nicht der Einzige, für den das Spiel eine besondere Bedeutung hat. Unions Innenverteidiger Toni Leistner ist in Dresden geboren und begann dort seine Profikarriere, bevor er 2014 nach Berlin wechselte. Zwar kennt Leistner noch viele Menschen aus dem Verein, Geschenke will er trotzdem nicht da lassen. "Es müssen drei Punkte gegen Dresden drin sein", gibt sich Unions Abwehrchef selbstbewusst, sehr zur Freude seines Trainers. "Er hat nicht anders gearbeitet als in den Wochen davor. Keine verbalen Entgleisungen", verrät Keller mit einem Schmunzeln. Was auffällt: Gerade gegen die Topteams der Liga traten die Sachsen in dieser Saison selbstbewusst auf und punkteten fleißig. Dynamo holte gegen Hannover, Stuttgart und Braunschweig jeweils drei Punkte. In der Vorbereitung von Jens Keller spielt dieser Aspekt allerdings keine Rolle. "Ich bin davon überzeugt, dass wir die bessere Mannschaft haben", sagt Unions Trainer, betont aber auch: "Es funktioniert immer nur als Team".

Keller: "Es ist ein Spitzenspiel!"

Im Hinspiel trennten sich beide Teams nach einer intensiven Partie im Stadion an der Alten Försterei mit einem 2:2-Unentschieden. Während Dresden die starken Leistungen der vergangenen Monate bestätigen möchte, will der 1. FC Union dem von Coach Keller ausgegebenen Punkteziel von 30 Zählern plus X näher kommen. "Es ist ein Spitzenspiel in einem tollen Stadion. Unser Ziel ist, dass wir uns den Dreier holen", so der Trainer der Eisernen. Knapp 3.000 Fans werden die Köpenicker zum Auswärtsspiel begleiten, die Tickets waren innerhalb von Minuten vergriffen.