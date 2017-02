Die Zuschauer bekamen beim Spitzenspiel der zweiten Bundesliga nur Magerkost serviert: Dynamo Dresden und Union Berlin trennten sich am Sonntag mit 0:0. In der Tabelle rangieren die "Eisernen" damit weiter auf dem vierten Platz vor den Sachsen. Dabei hätten die Berliner sogar Spitzenreiter werden können.

Rein rechnerisch hätten die Unioner in Dresden also nur genügend hoch gewinnen müssen, um wenigstens für 24 Stunden Tabellenführer der zweiten Bundesliga zu sein - doch nachher ist man immer schlauer, und selbst die eisernsten Union-Fans hätten wohl kaum auf ein 4:0 gewettet.

Die Konstellation war günstig: Zweitliga-Spitzenreiter Hannover 96 hatte bereits am Freitagabend in Fürth mit 1:4 verloren. Eintracht Braunschweig machte es nicht besser und kam zuhause - parallel zum Union-Spiel - gegen Schlusslicht St. Pauli mit 1:2 unter die Räder.

In Dresden sahen die 30.153 Zuschauer von Beginn an eine hart umkämpfte Partie, bei der Torraumszenen vor allem im ersten Durchgang Mangelware blieben. Auch in der zweiten Hälfte versuchten beide Teams ihr Glück lange mit hohen Bällen, das spielerische Niveau war entsprechend schwach. Im Mittelfeld wurde verbissen um jeden Ball gekämpft, und Dresden drängte zur Mitte der zweiten Halbzeit immer mehr auf die Führung. Doch auch auf der Gegenseite wäre die Führung möglich gewesen: durch Toni Leistner per Kopf in der 75. Minute. Stattdessen kassierte der gebürtige Dresdner seine fünfte Gelbe Karte und muss nun im Heimspiel gegen Bielefeld am kommenden Sonntag pausieren. Bester Spieler bei Dynamo war Philip Heise, bei den Hauptstädtern überzeugten Leistner und Keeper Jakob Busk.