Beim Vergleich beider Erfolgsgeschichten geht der Blick sofort Richtung Übungsleiter: Dardai und Kovac waren zu aktiven Zeiten Kämpfer im defensiven Mittelfeld, zwischen 2003 und 2006 spielten sie gemeinsam bei Hertha und qualifizierten sich in dieser Zeit für den UEFA-Cup.

Hertha BSC ist zurzeit attraktiv für junge, hochtalentierte Profis wie lange nicht: Mitchell Weiser und Marvin Plattenhardt haben sich langfristig an den Verein gebunden. Kürzlich hat Abwehrspieler Niklas Stark verlängert. Doch so war es nicht immer. Von Dennis Wiese

Fußballerisch hat sich Hertha weiterentwickelt, versucht mit Ballbesitz und ansehnlichen Spielzügen zum Erfolg zu kommen, Frankfurt hingegen beschränke sich auf das abwartende, aggressive Spiel, so Dardai. Die Aggressivität der Hessen lässt sich auch in Zahlen belegen: 56 Gelbe Karten (zum Vergleich: Hertha 36x Gelb) und vier Rote Karten (zum Vergleich: Hertha 1x Rot) sind jeweils negativer Spitzenwert der Liga – kein Team ist so unfair wie Eintracht Frankfurt.

Mit David Abraham und Omar Mascarell fehlen dann auch zwei Defensivspezialisten gesperrt. Hertha hingegen bangt um Abwehrspieler Sebastian Langkamp (Nackenprobleme) und Salomon Kalou, den eine Fußverletzung plagt. Sicher ausfallen wird Stürmer Julian Schieber, der zu Wochenbeginn erneut am vormals verletzten Knie operiert wurde.