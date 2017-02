Fußball | Hertha in Gelsenkirchen - "Wir haben keine Chance – nutzen wir sie"

10.02.17 | 17:11 Uhr

Es war ein bitteres Ende eines tollen Pokalabends. Nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Dortmund wartet der Bundesliga-Alltag auf Hertha BSC. Doch so richtig konnten die Berliner Dortmund noch nicht hinter sich lassen. Auch nicht geografisch. Von Jakob Rüger

Als Schalke noch unterwegs war vom erfolgreichen Pokal-Auswärtsspiel in Sandhausen, konnte sich Hertha bereits auf das Bundesligaspiel in Gelsenkirchen (Samstag 18:30 Uhr) vorbereiten. Die Berliner Fußballer hatten sich frühzeitig für einen Verbleib im Ruhrpott entschieden. Trainer Pal Dardai stellte die Mannschaft vor die Wahl, nach dem Pokalspiel in Dortmund wieder nach Hause zu fahren oder direkt im nahe gelegenen Bochum zu bleiben. Kapitän Vedad Ibisevic und Co. entschieden sich gegen den Reisestress.



Ob die Mannschaft diese Entscheidung nach der Niederlage im Elfmeterschießen bereut hat, ist nicht überliefert. "Wir haben die Entscheidung getroffen, hier zu bleiben", sagte Pal Dardai am Tag nach dem Dortmund-Spiel: "So wollen wir die letzten Kräfte für Schalke mobilisieren."



Der Mittwoch war kräftezehrend. Nicht nur körperlich haben die 120 Minuten den Herthanern alles abverlangt. "Es war das Limit läuferisch und geistig", so Dardai. Das verlorene Elfmeterschießen hat auch mental Kraft gekostet

Hotelverbot für die Spieler

Der Trainer sah auch am Tag nach dem bitteren Pokal-Aus von Dortmund noch hängende Köpfe beim Auslaufen. Zu groß war die Enttäuschung über die verpasste Chance einer Pokalsensation. Spielerisch hat sich die alte Dame allerdings wenig vorzuwerfen. Am Donnerstagnachmittag verzichtete Dardai auf Training: "Ich habe komplett frei gegeben, das hat der Mannschaft gut getan. Nur rumsitzen und nachdenken, dass hilft uns nicht."



Dardai wollte keinen seiner Spieler im Hotel sehen. Einige waren spazieren, andere trafen sich mit Freunden oder der Familie. Es galt den Kopf freizubekommen, um sich dann voll und ganz auf Schalke zu konzentrieren. Bei den Königsblauen hat Hertha in den letzten Jahren nämlich selten gut ausgesehen. Der letzte Auswärtssieg datiert aus dem Jahr 2004. "Nachdem ich jetzt die Statistik kenne, haben wir ja eigentlich keine Chance", so Dardai mit einem Schmunzeln. "Dann müssen wir das eben nutzen und die Statistik verbessern." Bei Hertha wollen sie vor allem an den starken Auftritt in Dortmund anknüpfen. Dardai sprach nach dem Pokalsieg vom besten Spiel des noch jungen Jahres. Hertha verteidigte clever und setzte nach vorne immer wieder Nadelstiche, die unter anderem zur zwischenzeitlichen Führung durch Salomon Kalou führte.



"Wir haben die beiden vergangenen Partien gut gespielt, waren kämpferisch richtig stark. Vor allem gegen Dortmund haben wir gezeigt, was wir drauf haben. Wenn wir das mit ins Spiel gegen Gelsenkirchen nehmen, müssen wir den Gegner auf keinen Fall fürchten", sagt der in Dortmund sehr solide Maximilian Mittelstädt. Der 19-jährige Linksverteidiger könnte seinen Platz für den wiedergenesenen Marvin Plattenhardt räumen. Pal Dardai könnte gegen Schalke auch auf frische Kräfte setzen. "Ich werde mir genau ansehen, bei wem es in den Augen leuchtet und wer wie müde ist."

Fabian Lustenberger

2004 letzter Sieg auf Schalke

Alternativen wären Mittelfeldspieler Fabian Lustenberger und Valentin Stocker oder Außenangreifer Alexander Esswein. Doch Dardai mag sich noch nicht endgültig festlegen und lässt sich wie gewohnt alle Optionen offen. "Eigentlich war der Plan frische Spieler reinzuwerfen. Aber die Mannschaft hat gut funktioniert, dass kann auch eine Waffe sein, die Mannschaft weiter spielen zu lassen."



Eine endgültige Entscheidung wird der ungarische Übungsleiter nach eigenen Aussagen erst am Samstag vor dem Spiel treffen. Nur eine richtige Übungseinheit hat die Mannschaft zur Vorbereitung auf Schalke. Wenig Zeit, um den Gegner zu studieren. "Wir reden mehr über uns, wir kennen uns alle seit zwei Jahren, wir kennen unsere Stärke", ist Pal Dardai nicht bange. Hertha tut gut daran, vor allem auf sich und seine Stärken zu schauen. Mut machen könnte eine bislang schwache Saison der Schalker. Ein Sieg ist für den Tabellenzwölften Pflicht um die realistische Chance auf einen Europapokalplatz am Leben zu erhalten. Die Knappen könnten den Abstand auf Platz 6 und die Berliner verkürzen. Zuletzt gab es ein starkes 1:1 beim Tabellenführer FC Bayern. Die Königsblauen müssen am Samstag allerdings auf Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der Einsatz von Mittelfeldspieler Benjamin Stambouli ist noch fraglich. Eines ist den Hertha Spielern klar.



"Da werden wir wieder 100 Prozent brauchen, um eine Chance zu haben", erwartet Innenverteidiger Sebastian Langkamp erneut eine intensive Partie. Drei Punkte auswärts wären wichtig auch für den Kopf. Zuletzt gelang Anfang Dezember ein Dreier. "Dieses Jahr sind wir auswärts nicht so stark. Aber mit der Leidenschaft und Aggressivität aus dem Spiel gegen Dortmund wollen wir punkten", sagt Pal Dardai. Es gilt das Positive mitzunehmen aus dem Pokalspiel. Doch nur mit Punkten kann die Ruhrpott-Woche für Hertha noch zu einem guten Ende führen.