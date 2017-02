Fußball hinter Gittern - Zurück in die Gesellschaft gekickt

07.02.17 | 06:36 Uhr

Inhaftierte Jugendliche zurück in die Gesellschaft zu holen - dafür arbeiten der Berliner Fußballverband und die Jugendstrafanstalt Plötzensee seit über 20 Jahren zusammen. Für die Strafgefangenen hat das wöchentliche Training einen hohen Stellenwert. Von Friedrich Rößler

Eisig sticht der Winterwind ins Gesicht in Berlin Charlottenburg-Nord. Die Jugendstrafanstalt (JSA) Berlin versteckt sich hinter der Justizvollzuganstalt Plötzensee. Der Besuchereingang wirkt trotz seiner vergitterten Fenster ein bisschen einladend, ansonsten beherrschen hohe Mauern, Stacheldraht, Überwachungskameras und verriegelte Tore die Szenerie.

Fairness wird erwartet

Nach erfolgter Anmeldung und Abgabe von Smartphone und Personalausweis surren die Sicherheitstüren und Janina Deininger, die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit und der Sozialpädagogischen Abteilung begleitet einen über den Hof zur Sporthalle. Auf dem Weg über den beklemmend wirkenden Hof, der stark an einen Schulhof erinnert, verdeutlichen erneut vergitterte Fenster und hohe Mauern, dass hier eine andere Welt mit anderen Regeln herrscht. Aus dem ersten Stock des Erstaufnahmegebäudes ruft jemand: "Sind Sie vom RBB? Hallo? Hey!" Janina Deininger schenkt dem keine Aufmerksamkeit, sondern steuert direkt auf die Sporthalle zu. Dabei erklärt sie die Besonderheiten der unter den inhaftierten Jugendlichen sehr begehrten Fußball-Gruppe. "Bei diesen AGs erwarten wir natürlich ein besonderes Verhalten, sportliches Verhalten, faires Verhalten – und: die sportliche Leistung." Nicht nur die Begeisterung für den Fußball solle da sein, sondern natürlich auch ein gewisses Talent.

Jugendhaftanstalt Berlin-Plötzensee.

Das Wichtigste ist die Gemeinschaft

Laut Gesetz müssen die Jugendstrafanstalten mindestens zwei Stunden Sport in der Woche anbieten. Die Fußball-AG gilt jedoch als Zusatzangebot und dient eher als Auswahltraining. Auf der einen Seite rekrutiert sich so die Fußballmannschaft, die Berlin beim alljährlichen Sepp-Herberger-Pokal gegen andere Jugendstrafanstalten aus anderen Bundesländern vertritt. Und – dank des Berliner Fußball Verbandes – lassen sich talentierte Spieler nach ihrer Entlassung schnell in Fußballclubs vermitteln. Die suchen nicht nur Spieler, sondern auch Platzwarte, Trainingsassistenten, Hausmeister oder Projektmitarbeiter. Auf der anderen Seite dient die Fußball-AG zur Resozialisierung der Gefangenen. "Das Wichtigste für die Fußballer ist die Gemeinschaft. Die lernen miteinander um zu gehen und finden ihren Platz", sagt Trainer Werner Pöhl, der schon in der Halle wartet. Ein Grundsatz des 75-jährigen lautet, dass ein Fußballer oder ein Sportler kein Straftäter sein kann.

Gefühlt nicht im Knast

Zwanzig junge Männer zwischen 18 und 20 Jahren werden nun von zwei sogenannten Schließern in die Halle begleitet. Einer von ihnen, Michael Siebert, unterstützt als Leiter der Sportabteilung Trainer Pöhl. "Im Winter müssen wir natürlich in die Halle und da sind 20 Jungs eigentlich zu viel. Aber das Training ist eben sehr gefragt und wir wollen das so vielen, wie möglich anbieten." Die JSA besitzt zwei Sporthallen, einen großen und einen kleinen Rasenplatz, einen Hartplatz und einen Mini-Kunstrasen-Platz. Da wächst die Trainingsgruppe im Sommer schon Mal auf 30 Spieler an. In der Halle läuft sich auch Ali [Name von der Redaktion geändert] warm. Seit vier Monaten darf er in der Fußball-AG mitspielen und entkommt so regelmäßig dem Alltag hinter Gittern. Der Deutschlibanese verbüßt wegen Betrugs eine 16-monatige Haftstrafe, wovon er noch elf absitzen muss. Da er schon vor seinem Gefängnisaufenthalt gekickt hatte, fiel ihm der Einstieg nicht schwer. Er fühle sich frei, wenn er den Ball treten darf, berichtet er. "Du bist nicht damit beschäftigt, wann du Aufschluss hast oder wann du jetzt was zu essen kriegst, sondern du spielst Fußball." Gefühlt befinden er und seine Mitspieler sich dann nicht im Knast, sondern auf dem Feld oder eben in der Halle.

Kleine Welt: Gefängniszelle in der Jugendstrafanstalt Berlin

Wer sich daneben benimmt, landet auf der Warteliste

Dieses Bonusprogramm animiert die Jungs zwar Vollgas zu geben beim Fünf-gegen-fünf-Turnier-Modus. Harte Fouls, Beleidigungen oder Handgreiflichkeiten ereignen sich nicht. Niemand würde seinen hart erkämpften Platz in der Fußballgruppe aufgeben, denn wer sich daneben benimmt, landet wieder auf der langen Warteliste. Dazu kommt die hohe Fluktuation in der Fußball-AG. Da auch Untersuchungshäftlinge mitspielen dürfen, lernt Ali fast bei jedem Training neue Menschen kennen. Das hilft für später, nach der Haftstrafe. "Du triffst dich einmal mit denen hier, um Fußball zu zocken und mit der Zeit lernst du auch, wie du mit denen umgehst." Menschenkenntnis nennt er das. In seiner Einzelzelle würde er diese Sozialkompetenz schnell verlieren. Die Neuen genießen bei Trainer Pöhl einen gewissen Welpenschutz. "Selbst wenn einer schwach spielt, zwei oder drei Versuche hat jeder. Die Neuen sind eben unsicher, die müssen ihr Plätzchen hier noch finden." Wenn die Pfeife des Trainers den Spielfluss unterbricht, ertönen zwar ab und zu Gegenreden. Doch die verstummen sofort – Werner Pöhl genießt bei den Jugendlichen Kultstatus. Zwar sei er streng, aber sehr liebenswert.

Warten auf die Chance, sich beweisen zu können

Nach 90 Minuten heißt es dann wieder Sammeln und Abmarsch zurück in die Zellen. Und wieder eine Woche warten bis zum nächsten Training. Wieder eine Woche warten, bis zur nächsten Chance, sich beweisen zu können. Und vielleicht schafft Ali es ja, in die Auswahlmannschaft für den Sepp-Herberger-Pokal zu kommen. Das jährliche Turnier gehört mit zu den größten Highlights für die Berliner Kicker. Dieses Jahr findet das Event Ende Juni in Bayern nahe Ingolstadt statt. Für einige Berliner Mannschaftsmitglieder könnte das ihre erste Auswärtsfahrt oder Reise überhaupt bedeuten. Für Ali bietet sich so möglicher Weise eine Plattform, auf der er beweisen kann, dass er durch Fußball zurück in die Gesellschaft gefunden hat. Oder er sichert sich einen Platz in einem Berliner Fußballverein. Hauptsache, er kommt in zwei Jahren nicht zurück in die Fußball-AG der JSA Berlin.