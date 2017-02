"Uns wird keiner böse sein, falls es mit dem Aufstieg klappt"

Der dritte Platz ist begehrt, bedenkt man, dass die ersten beiden Ränge aktuell erwartungsgemäß von den Absteigern aus Stuttgart und Hannover belegt werden. Nur einen Punkt hinter den Eisernen lauert Braunschweig – die Berliner müssen also ab sofort vorlegen. Dass das Team dazu in der Lage ist, davon ist Jens Keller überzeugt. "Die Mannschaft weiß, dass sie gut ist. Sie weiß, dass sie da oben zu recht steht. Wir müssen an die Grenzen gehen und das macht die Mannschaft bislang hervorragend", lobt der Coach.

Jens Keller weiß, wie es nach oben geht: Schließlich ist er als Spieler drei Mal in die Bundesliga aufgestiegen – mit dem VfL Wolfsburg, mit Eintracht Frankfurt und mit 1860 München. "Für uns ist der Druck nicht größer. Druck ist da, wenn man gegen den Abstieg spielt", sagt der Trainer des 1. FC Union mit Blick auf die aktuelle Situation seines Teams und lächelt dabei. Union ist Dritter – wäre die Saison jetzt zu Ende, müssten die Eisernen in der Relegation gegen einen Bundesligisten ran.

Was auffällt: Die Eisernen gehen selbstbewusst mit ihrer neuen Rolle als Gejagte um. "Ich sehe das als Vorteil", sagt der Rechtsverteidiger Christopher Trimmel. "Über uns wird gesprochen, das zeugt von guter Arbeit. Wir werden respektiert." Sein Trainer betont, der Mannschaft gerade in dieser Phase Selbstvertrauen vermitteln zu wollen. "Keiner fängt an zu spinnen und durchzudrehen. Wir haben uns das nicht irgendwie erschlichen, sondern hart dafür gearbeitet", sagt der 46-jährige Keller.

Mit 1860 München kommt am Freitag ein Gegner an die Alte Försterei, der mit ähnlichen Ambitionen wie Union in die Saison gestartet ist. Die Sechziger wollten aufsteigen, verpflichteten für das Projekt Bundesliga viele neue Spieler – und scheiterten. Aktuell kämpfen sie um den Klassenerhalt. "Bei uns gab es nie Unruhe im Verein – das war in München etwas anders", vergleicht Christopher Trimmel die Entwicklung beider Teams in dieser Saison. "Das war einfach ein riesiger Umbruch bei denen. Dagegen haben wir es geschafft, schon zu Beginn der Saison konstant gut zu arbeiten."

Jens Keller sagt, er habe nur gute Erinnerungen an die Münchener. Vor mehr als zwanzig Jahren schaffte er als Profi mit 1860 den Durchmarsch von der dritten in die erste Liga. "War eine unheimlich schöne Zeit damals. Tolle Fans, tolle Stimmung", verrät er mit einem Schmunzeln. "Das ist sicherlich heute auch ein Verein mit Potential, nur wurde in den letzten Jahren nicht immer alles richtig gemacht."