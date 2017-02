Von den vergangenen fünf Spielen hat Hertha vier verloren. In den beiden Auftritten 2017 waren die Berliner ideen- und chancenlos. Die Heimstärke soll den Abwärtstrend abbremsen, die Spieler sollen mit mehr Schnelligkeit auftrumpfen. Von Dennis Wiese

"Wenn die Mädchen früher in der Schule nicht zugeguckt haben, hat man sich beim Fußball nicht so viel Mühe gegeben. Genauso ist das heute mit den Fans: Wenn das Stadion voll ist, kann man mehr Reserven rauskitzeln." Hertha-Trainer Pal Dardai bemüht den Pausenhofvergleich, um noch einmal Werbung für das erste Heimspiel des Jahres zu machen. Der Ungar und seine Mannschaft stehen unter Druck - beide Spiele nach der Winterpause gingen verloren. Für das Minimalziel muss gegen den FC Ingolstadt nun ein Dreier her. Mehr als 35.000 Zuschauer werden die Berliner dabei nicht unterstützen.