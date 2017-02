Doch viel zu oft fand sich Hertha trotz Favoritenrolle auf der Verliererseite wieder. Zum Beispiel im Oktober 1998, als im Stadtderby gegen den Zweitligisten Tennis Borussia wieder einmal im Achtelfinale Schluss war. Am Ende hieß es 2:4 aus Sicht des Favoriten. 'Das darf doch so einer Mannschaft nicht passieren', lautete das enttäuschte Fazit der Spieler. Doch das passiert dieser 2005 erneut im Achtelfinale. Diesmal hieß der Stolperstein St. Pauli: "Die Katastrophe vom Hamburger Millerntor" hieß es bei den Kommentatoren, als die Berliner in der Verlängerung von den Amateuren aus dem Pokal geschossen wurden.

Doch im Pokal-Achtelfinale durfte auch Hertha schon mal feiern. Zuletzt in der vergangenen Saison. Gegen den Zweitligisten Nürnberg gab es einen 2:0-Auswärtssieg. Es folgte eine ungewohnte Pokaleuphorie in der Hauptstadt, die im Halbfinal-Heimspiel gegen Dortmund endete. Es reichte wieder nicht. Mit 0:3 verpasste Hertha gegen Dortmund den Traum vom Pokalfinale im eigenen Stadion.



Nun heißt der Gegner wieder Borussia Dortmund (Mittwoch, 18 Uhr). Von Euphorie ist vor dem 24. DFB-Pokal-Achtelfinale in Herthas Geschichte nichts zu spüren. In der Hauptstadt rechnet in der derzeitigen Form jeder mit der nächsten Pokalniederlage. Herthas Trainer Pal Dardai schöpft dagegen noch Mut: "Da gibt es nichts zu verlieren für uns – nur was zu gewinnen. Dortmund hat was zu verlieren vor dem eigenen Publikum, das ist viel schlimmer." Der Coach will Mut und Risikobereitschaft sehen und ein gutes Spiel machen.