Fußball | Berliner verlieren 0:2 - Nächste Pleite für Hertha BSC gegen Schalke

11.02.17 | 20:43 Uhr

Keine Wende nach acht Niederlagen auf Schalke: 0:2 hat Hertha am Samstag in Gelsenkirchen verloren. Dabei hatten sich die Berliner in der ersten Halbzeit nicht so übel schlagen können, doch gegen Goretzka kamen sie nicht an.

Nach dem Aus im DFB-Pokal hat Hertha BSC auch in der Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Beim FC Schalke 04 kassierten die Berliner am Samstagabend eine 0:2-Niederlage (1:0). Es ist der neunte Heimsieg der Gelsenkirchener gegen Hertha.



Die Berliner Gäste entwickelten vor fast 62.000 Fans in der Veltins-Arena kaum einmal Torgefahr, während Schalke seine wenigen Möglichkeiten recht konsequent nutzte: Nachdem Nationalspieler Leon Goretzka nach der ersten Viertelstunde nur den Pfosten traf, sorgte Winter-Neuzugang Guido Burgstaller kurz vor der Pause für eine Führung der Hausherren. Goretzkas 2:0 nach einer Stunde war bereits die Vorentscheidung. In der Schlussphase ließ Peter Pekarik die beste Hertha-Chance ungenutzt.

Drei Wechsel bei Hertha

Schalkes Trainer Markus Weinzierl hatte seine Elf nach dem 4:1 im Pokal beim SV Sandhausen fast unverändert auf den frisch verlegten Rasen geschickt. Lediglich Bayern-Leihgabe Holger Badstuber rückte für Matija Nastasic in die Innenverteidigung.



Hertha nahm nach den 120 Minuten von Dortmund am Mittwoch drei Wechsel vor. Für Maximilian Mittelstädt, Per Skjelbred und Vladimir Darida starteten Marvin Plattenhardt, Fabian Lustenberger und Valentin Stocker, der in der Offensiv-Zentrale aber blass blieb und später Darida Platz machen musste.



Berliner viel in der eignen Hälfte

Die Berliner, die nach dem Spiel beim BVB im Ruhrgebiet geblieben waren, zogen sich von Beginn an weit in die eigene Hälfte zurück. Hertha stand kompakt und überließ den Königsblauen die Initiative. So hatte Schalke viel Ballbesitz, war aber zunächst wenig effektiv. Fast wäre der Revierclub nach einem Konter der Berliner sogar in Rückstand geraten. Doch Salomon Kalou (13.) drosch den Ball aus halblinker Position weit über das Tor von Ralf Fährmann. Pech dann wenig später für Schalke (16.), als Goretzka aus 18 Metern abzog. Doch der Pfosten rettete für Rune Jarstein, der machtlos gewesen wäre. Dann reagierte der Hertha-Keeper glänzend.



Erneut war es Goretzka (25.), der die Führung auf dem Fuß hatte, Jarstein aber nicht überwinden konnte. Burgstallers Schuss (35.) strich nach Vorarbeit von Daniel Caligiuri noch knapp neben das Tor. Dann aber gelang dem Ex-Nürnberger kurz vor der Pause der Treffer: Mit seinem zweiten Bundesliga-Tor im vierten Einsatz für Schalke brachte er sein Team nach einem Zuspiel von Nabil Bentaleb in Führung. Dardai brachte nach der Pause mit Darida eine weitere Offensivkraft. Doch Schalke bestimmte weiter das Spiel. Goretzka sorgte mit einem Schuss ins lange Eck für das 2:0. Hertha-Stürmer Vedad Ibisevic, ansonsten kaum zu sehen, hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber an Schalke-Keeper Ralf Fährmann (70.). Wenig später verfehlte Peter Pekarik nur um Zentimeter das Tor (74.).

Hertha muss Bangen

Hertha-Coach Pal Dardai ärgerte sich nach dem Spiel über die schwache erste Halbzeit, in der seine Elf nicht ins Spiel gefunden habe - trotz der Torchance von Kalou. "Wir haben nichts gemacht, was wir uns vorgestellt haben. So kannst du hier nicht gewinnen", sagte Dardai. Nach dem siebten Saisonsieg fährt Schalke nun gestärkt zum Europa-League-Auswärtsspiel bei PAOK Saloniki am kommenden Donnerstag.



Der Hertha droht hingegen - nach der vierten Auswärtspleite in Folge - der Sturz aus den internationalen Rängen. Am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) könnte der 1. FC Köln bereits mit einem Remis beim SC Freiburg vorbeiziehen.