Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann im Heimspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt möglicherweise zum ersten Mal in der laufenden Saison Ondrej Duda einsetzen. "Ich schaue mir Duda am Mittwoch im Training genau an, und wenn er einen guten Eindruck hinterlässt, nehme ich ihn mit in den Kader", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai am Dienstag nach der ersten Übungseinheit in dieser Woche.